1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 13 августа двумя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 15:30



Спустя всего один год "Ньюкасл" вернулся в Премьер-Лигу, правда, главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес уже заявил, что из-за недостаточного усиления заранее готовится к борьбе за выживание. Вправе сетовать на отсутствие новичков и наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, пускай его команда ставит перед собой совсем другие цели. Когда эти соперники встречались последний раз — в мае 2016 — "шпоры" просто уничтожили "Ньюкасл" на "Сент Джеймс Парк" со счетом 1:5.



Нападающий "Ньюкасла" Дуайт Гэйл решил свои проблемы с задней поверхностью бедра, но Деандре Йедлин пока не восстановился после аналогичной травмы. Надеются дебютировать за свой новый клуб Флориан Лежен, Хавьер Манкиньо и Джейкоб Мерфи.



"Тоттенхэм" начнет сезон без травмированных Данни Роуза, Кирана Триппьера, Жорж-Кевина Нкуду и Эрика Ламелы. Новичков у Почеттино пока нет.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВЕСТ ХЭМ 18:00



Победы в Кубке Лиги и Лиге Европы — это, конечно, хорошо, но болельщики "Манчестер Юнайтед" очень соскучились по тем временам, когда их команда претендовала на победу в Премьер-Лиге. Жозе Моуриньо об этом прекрасно осведомлен и в своем втором сезоне у руля клуба постарается сделать все возможное, чтобы удовлетворить запросы своей армии фанатов. Уже в первом туре "красным дьяволам" попался крепкий орешек в лице "Вест Хэма", который впечатляющим образом поработал на трансферном рынке этим летом. Однако статистика не на стороне "молотобойцев" — лишь две победы в 21 последнем выезде на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги при 17 поражениях.



В стартовом составе "Юнайтед" непременно дебютируют Неманья Матич и Ромелу Лукаку, хорошо себя проявившие в матче за Суперкубок Европы против "Реала". Люк Шоу, Маркос Рохо и Эшли Янг команде не помогут.



Стартовый состав "Вест Хэма" готовы укрепить летние новички Джо Харт, Пабло Сабалета и Хавьер Эрнандес. Мичейл Антонио, Мануэль Лансини, Шейху Куяте, Энди Кэрролл и Диафра Сако остаются в лазарете.