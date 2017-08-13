Моуриньо знает, кто будет последним новичком МЮ

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что последним приобретением хочет усилить фланговую игру "дьяволов".

На пресс-конференции в пятницу Моуриньо подтвердил, что клуб с "Олд Траффорд" на 75% выполнил свой трансферный план, купив защитника Виктора Линделефа, полузащитника Неманью Матича и нападающего Ромелу Лукаку.

Оставшиеся 25% приходятся на флангового игрока. Моуриньо надеется, что клуб удовлетворит его просьбу, однако Жозе не будет сильно расстроен, если договориться не получится.

"Мой клуб выполнил 75% от намеченного плана. Мы хорошо поработали на трансферном рынке, поэтому я не буду жаловаться и протестовать, если нам не удастся заполучить последнего новичков. Я не в той ситуации, чтобы говорить, что все плохо".

"Очевидно, что этого игрока мы рассматриваем на фланг. Если договориться о сделке не получится, у нас есть ребята, которые могут исполнить эту роль", - сообщил Моуриньо Manchester Evening News.

Добавим, что буквально на днях Манчестер посетил агент Ивана Перешича Фали Рамадани. Издание Daily Star утверждает, что целью поездки были переговоры с Моуриньо и исполнительным директором Эдом Вудвордом насчет перехода лидера "Интера".



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 13.08.2017 00:05

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  1. van-der-slav 13.08.2017 00:13 # van-der-slav
    В итоге будет перишич-лингард. Классно. Далеко так не уедем

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  2. sisyazavr 13.08.2017 00:10 # sisyazavr
    Моуриньо похож на моего отца

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