Моуриньо знает, кто будет последним новичком МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что последним приобретением хочет усилить фланговую игру "дьяволов".

На пресс-конференции в пятницу Моуриньо подтвердил, что клуб с "Олд Траффорд" на 75% выполнил свой трансферный план, купив защитника Виктора Линделефа, полузащитника Неманью Матича и нападающего Ромелу Лукаку.



Оставшиеся 25% приходятся на флангового игрока. Моуриньо надеется, что клуб удовлетворит его просьбу, однако Жозе не будет сильно расстроен, если договориться не получится.



"Мой клуб выполнил 75% от намеченного плана. Мы хорошо поработали на трансферном рынке, поэтому я не буду жаловаться и протестовать, если нам не удастся заполучить последнего новичков. Я не в той ситуации, чтобы говорить, что все плохо".



"Очевидно, что этого игрока мы рассматриваем на фланг. Если договориться о сделке не получится, у нас есть ребята, которые могут исполнить эту роль", - сообщил Моуриньо Manchester Evening News.



Добавим, что буквально на днях Манчестер посетил агент Ивана Перешича Фали Рамадани. Издание Daily Star утверждает, что целью поездки были переговоры с Моуриньо и исполнительным директором Эдом Вудвордом насчет перехода лидера "Интера".