"Сити" на классе обыграл "Брайтон"

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с уверенной победы в гостях у "Брайтона" — 0:2.

Наставник "чаек" Крис Хьютон не особо сохранил доверие игрокам, которые обеспечили повышение в классе — сразу пятеро новичков в старте, включая голкипера Мэттью Райана.

Смело положился на новобранцев и тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив с первых минут Эдерсона, Кайла Уолкера и Данило, но Бернарду Силва начал матч в запасе.

"Сити" без раскачки пошел вперед, полностью лишив соперника мяча. Ярче других смотрелся Габриэль Жезус, который даже забил гол, отмененный из-за руки рукой. Также молодой бразилец нанес хороший удар головой после подачи Серхио Агуэро, но Райан выручил хозяев.

"Брайтон" в первом тайме моментов не имел, зато заметно раскрепостился после перерыва и огрызнулся несколькими опасными ударами, пускай и неточными.

И все-таки на 70-й минуте "горожане" реализовали свое подавляющее превосходство в классе. Кевин Де Брюйне совершил перехват на фланге, сыграл на Давида Сильву, а тот в касание сделал передачу в штрафную на Серхио Агуэро. Аргентинец спокойно обработал мяч и пробил над рукой Райана — 0:1.

Пока "чайки" приходили в себя, их соперник поспешил оформить второй гол. На 75-й минуте Фернандиньо навесил с правого фланга, а Льюис Данк эффектно пробил головой по собственным воротам. Мяч предательски скользнул в район подмышки Райана — 0:2.

В остатке матча гости уверенно контролировали игру, не позволив усомниться в справедливости итогового результата.

"Сити" одержал достаточно уверенную победу, устроив хороший мастер-класс новичку Премьер-Лиги. За исключением периода в начале второго тайма, "Брайтон" сидел в глухой обороне и особо не мог рассчитывать на то, чтобы отобрать очки у одного из фаворитов сезона.

"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2017 21:30

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Последние комментарии:




  1. rap-woiska 12.08.2017 22:21 # rap-woiska
    Бл* топовый матч между ликвидами и китаёзами,пздц скиловые челики

    майнд контрол пздц ваще топчик

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  2. moneymaker 12.08.2017 22:14 # moneymaker
    это нормально, что столько скама на сайте в 2к17?


    Александр Лакасетт 27% (2324)
    Альваро Мората 26% (2246)
    Ромелу Лукаку 47% (3997)

    Источник: http://fapl.ru/polls/101/?res=1

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  3. dwayne 12.08.2017 22:14 # dwayne
    кто-нибудь подписан на канал 100PercentChelsea? если нет, то подписывайтесь ребята! Канал ведут местные пацаны из Лондона, оч весело в общем)

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  4. imf-tau 12.08.2017 22:05 # imf-tau
    Из топ7 пока с победы стартовали Сити, Арс и Эве. Чуханов конечно топово обоссале, лфк как всегда.

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  5. osprey 12.08.2017 22:05 # osprey
    Чет вы вообще ахуели, типа лайферы и уже никто не просит посоветовать фильм посмотреть. Пидоры. Даже хз что глянуть нолайферу в субботу вечером.

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  6. ganinilyha 12.08.2017 22:01 # ganinilyha
    А лысый Сильва это что-то с чем-то

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  7. rap-woiska 12.08.2017 21:59 # rap-woiska
    чо у кого скок очей бичи?

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  8. irbis85 12.08.2017 21:59 # irbis85
    на классе? новичка лиги обыграл мешок со стажем один из претендентов на титул, по другому просто и не должно было быть

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  9. ganinilyha 12.08.2017 21:57 # ganinilyha
    Забавно, если Челси станет чемпионом, а Бёрнли вылетит.

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  10. chebrec 12.08.2017 21:57 # chebrec
    Чемпионы!

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  11. think 12.08.2017 21:51 # think
    На Изи

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  12. bodom 12.08.2017 21:46 # bodom
    А так после неполного первого тура уже можно сделать вывод, что четверка будет состоять из арса,мю, мс и тоттэнхема, кто какое, узнаем в 38 туре

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  13. dwayne 12.08.2017 21:46 # dwayne
    даже не интересно(((

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  14. charlton 12.08.2017 21:45 # charlton
    Брайтон разачаровал

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  15. dwayne 12.08.2017 21:45 # dwayne
    Свой прям вколотил)))

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  16. thegodfather 12.08.2017 21:45 # thegodfather
    все-таки дожали китайцы.
    но у них и пик коров посильнее был.

    ладно, надеюсь 2 карта будет за жидкими

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  17. bodom 12.08.2017 21:44 # bodom
    Где пенсы? Видно что на второй сезон рот конте уже не потянет, 7 место максимум

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  18. kos9k 12.08.2017 21:41 # kos9k
    МС-фаворит этого сезона.

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  19. bes-ter 12.08.2017 21:41 # bes-ter
    Еще и пенальти не поставили(

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  20. bodom 12.08.2017 21:40 # bodom
    Как я и говорил скавзеры соснули)) продавайте дальше своих лидеров, соски

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