"Сити" на классе обыграл "Брайтон"

"Манчестер Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с уверенной победы в гостях у "Брайтона" — 0:2.

Наставник "чаек" Крис Хьютон не особо сохранил доверие игрокам, которые обеспечили повышение в классе — сразу пятеро новичков в старте, включая голкипера Мэттью Райана.



Смело положился на новобранцев и тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив с первых минут Эдерсона, Кайла Уолкера и Данило, но Бернарду Силва начал матч в запасе.



"Сити" без раскачки пошел вперед, полностью лишив соперника мяча. Ярче других смотрелся Габриэль Жезус, который даже забил гол, отмененный из-за руки рукой. Также молодой бразилец нанес хороший удар головой после подачи Серхио Агуэро, но Райан выручил хозяев.



"Брайтон" в первом тайме моментов не имел, зато заметно раскрепостился после перерыва и огрызнулся несколькими опасными ударами, пускай и неточными.



И все-таки на 70-й минуте "горожане" реализовали свое подавляющее превосходство в классе. Кевин Де Брюйне совершил перехват на фланге, сыграл на Давида Сильву, а тот в касание сделал передачу в штрафную на Серхио Агуэро. Аргентинец спокойно обработал мяч и пробил над рукой Райана — 0:1.



Пока "чайки" приходили в себя, их соперник поспешил оформить второй гол. На 75-й минуте Фернандиньо навесил с правого фланга, а Льюис Данк эффектно пробил головой по собственным воротам. Мяч предательски скользнул в район подмышки Райана — 0:2.



В остатке матча гости уверенно контролировали игру, не позволив усомниться в справедливости итогового результата.



"Сити" одержал достаточно уверенную победу, устроив хороший мастер-класс новичку Премьер-Лиги. За исключением периода в начале второго тайма, "Брайтон" сидел в глухой обороне и особо не мог рассчитывать на то, чтобы отобрать очки у одного из фаворитов сезона.



"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче