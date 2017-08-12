"Сити" на классе обыграл "Брайтон"
"Манчестер Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с уверенной победы в гостях у "Брайтона" — 0:2.
Наставник "чаек" Крис Хьютон не особо сохранил доверие игрокам, которые обеспечили повышение в классе — сразу пятеро новичков в старте, включая голкипера Мэттью Райана.
Смело положился на новобранцев и тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, выпустив с первых минут Эдерсона, Кайла Уолкера и Данило, но Бернарду Силва начал матч в запасе.
"Сити" без раскачки пошел вперед, полностью лишив соперника мяча. Ярче других смотрелся Габриэль Жезус, который даже забил гол, отмененный из-за руки рукой. Также молодой бразилец нанес хороший удар головой после подачи Серхио Агуэро, но Райан выручил хозяев.
"Брайтон" в первом тайме моментов не имел, зато заметно раскрепостился после перерыва и огрызнулся несколькими опасными ударами, пускай и неточными.
И все-таки на 70-й минуте "горожане" реализовали свое подавляющее превосходство в классе. Кевин Де Брюйне совершил перехват на фланге, сыграл на Давида Сильву, а тот в касание сделал передачу в штрафную на Серхио Агуэро. Аргентинец спокойно обработал мяч и пробил над рукой Райана — 0:1.
Пока "чайки" приходили в себя, их соперник поспешил оформить второй гол. На 75-й минуте Фернандиньо навесил с правого фланга, а Льюис Данк эффектно пробил головой по собственным воротам. Мяч предательски скользнул в район подмышки Райана — 0:2.
В остатке матча гости уверенно контролировали игру, не позволив усомниться в справедливости итогового результата.
"Сити" одержал достаточно уверенную победу, устроив хороший мастер-класс новичку Премьер-Лиги. За исключением периода в начале второго тайма, "Брайтон" сидел в глухой обороне и особо не мог рассчитывать на то, чтобы отобрать очки у одного из фаворитов сезона.
"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
12.08.2017 21:30
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Последние комментарии:
Бл* топовый матч между ликвидами и китаёзами,пздц скиловые челики
майнд контрол пздц ваще топчик
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это нормально, что столько скама на сайте в 2к17?
Александр Лакасетт 27% (2324)
Альваро Мората 26% (2246)
Ромелу Лукаку 47% (3997)
Источник: http://fapl.ru/polls/101/?res=1
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кто-нибудь подписан на канал 100PercentChelsea? если нет, то подписывайтесь ребята! Канал ведут местные пацаны из Лондона, оч весело в общем)
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Из топ7 пока с победы стартовали Сити, Арс и Эве. Чуханов конечно топово обоссале, лфк как всегда.
(ответить)
Чет вы вообще ахуели, типа лайферы и уже никто не просит посоветовать фильм посмотреть. Пидоры. Даже хз что глянуть нолайферу в субботу вечером.
(ответить)
А лысый Сильва это что-то с чем-то
(ответить)
чо у кого скок очей бичи?
(ответить)
на классе? новичка лиги обыграл мешок со стажем один из претендентов на титул, по другому просто и не должно было быть
(ответить)
Забавно, если Челси станет чемпионом, а Бёрнли вылетит.
(ответить)
Чемпионы!
(ответить)
На Изи
(ответить)
А так после неполного первого тура уже можно сделать вывод, что четверка будет состоять из арса,мю, мс и тоттэнхема, кто какое, узнаем в 38 туре
(ответить)
даже не интересно(((
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Брайтон разачаровал
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Свой прям вколотил)))
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все-таки дожали китайцы.
но у них и пик коров посильнее был.
ладно, надеюсь 2 карта будет за жидкими
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Где пенсы? Видно что на второй сезон рот конте уже не потянет, 7 место максимум
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МС-фаворит этого сезона.
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Еще и пенальти не поставили(
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Как я и говорил скавзеры соснули)) продавайте дальше своих лидеров, соски
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