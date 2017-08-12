Конте: "Придется придумать схему для игры в меньшинстве"

Удаление Гари Кэхилла Главный тренер "Челси" Антонио Конте объяснил "потерей головы" тот провал, который случился с его командой в первом тайме домашнего матча против "Бернли".

Чемпионы Премьер-Лиги выглядели просто жалко в первом тайме субботнего матча на "Стэмфорд Бридж". "Синие" быстро остались вдесятером после удаления Гари Кэхилла, а затем пропустили три гола.

И хотя с выходом Альваро Мораты на замену "Челси" преобразился, но отыграться уже не смог, вдобавок завершая матч вдевятером после второго "горчичника" Сеска Фабрегаса.

По мнению Конте, чья команда также нарывалась на удаления в финале Кубка Англии и матче за Суперкубок Англии, игра "Челси" была разрушена как раз красной карточкой Кэхиллу. Антонио иронизирует, что его команде нужно научиться играть в меньшинстве.

"Удаление Кэхилла стало ключевым моментом, потому что играть остаток матча вдесятером и затем вдевятером непросто. Последние матчи мы завершаем с девятью или 10 игроками. Мне придется придумать новую схему для игры в меньшинстве для следующего матча. Я не хочу комментировать судейство, совершенно не хочу".

"Мы старались до самого конца добиться хорошего результата против "Бернли". Жаль, что не вышло, потому что мы очень хорошо сражались во втором тайме. Однако в первом тайме мы потеряли голову. Мы потеряли голову после красной карточки, пропустили дважды, и после такого уже очень сложно изменить окончательный результат", — цитирует Конте BBC.


Метки Бернли, Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2017 20:15

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  1. asnural 12.08.2017 20:52 # asnural
    Ты бы лучше придумал как Косту вернуть и Кэхилла играть. Да, еще Дыркуа в воротах нужно ночевать..носатый принимает все что летит в ворота

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  2. wwwxxx 12.08.2017 20:30 # wwwxxx
    Антоша, лучше думай что с составом делать, Азар, Педро, Бакайоко лазарет, Кэхилл и Секс дисква. А еще в ЛЧ играть, прошлый сезон фартонуло с 14 игроками почти без ротации, травм и еврокубков затащить АПЛ, а в этом сезоне с такой скамейкой придется один турнир сливать

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  3. asnural 12.08.2017 20:22 # asnural
    Кэхил долбанный остолоп! Козлинным припригыванием с мячом строит из себя Рональдиньо. Бивень ска

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