Конте: "Придется придумать схему для игры в меньшинстве"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте объяснил "потерей головы" тот провал, который случился с его командой в первом тайме домашнего матча против "Бернли".

Чемпионы Премьер-Лиги выглядели просто жалко в первом тайме субботнего матча на "Стэмфорд Бридж". "Синие" быстро остались вдесятером после удаления Гари Кэхилла, а затем пропустили три гола.



И хотя с выходом Альваро Мораты на замену "Челси" преобразился, но отыграться уже не смог, вдобавок завершая матч вдевятером после второго "горчичника" Сеска Фабрегаса.



По мнению Конте, чья команда также нарывалась на удаления в финале Кубка Англии и матче за Суперкубок Англии, игра "Челси" была разрушена как раз красной карточкой Кэхиллу. Антонио иронизирует, что его команде нужно научиться играть в меньшинстве.



"Удаление Кэхилла стало ключевым моментом, потому что играть остаток матча вдесятером и затем вдевятером непросто. Последние матчи мы завершаем с девятью или 10 игроками. Мне придется придумать новую схему для игры в меньшинстве для следующего матча. Я не хочу комментировать судейство, совершенно не хочу".



"Мы старались до самого конца добиться хорошего результата против "Бернли". Жаль, что не вышло, потому что мы очень хорошо сражались во втором тайме. Однако в первом тайме мы потеряли голову. Мы потеряли голову после красной карточки, пропустили дважды, и после такого уже очень сложно изменить окончательный результат", — цитирует Конте BBC.