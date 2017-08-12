"Челси" начал защиту титула с унизительного поражения от "Бернли"

Тибо Куртуа и Сэм Вокс "Челси" сенсационным образом начал защиту титула Премьер-Лиги, проиграв дома "Бернли" со счетом 2:3. Чемпион пропустил три гола за первый тайм и матч заканчивал вдевятером.

Главный тренер "синих" Антонио Конте оставил в запасе Алвьаро Морату, зато доверил место в старте юному Жереми Бога. Другой дебютант Антонио Рюдигер дополнил тройку защитников.

Наставник "бордовых" Шон Дайч приберег на лавке своих новичков в лице Чарли Тэйлора и Джонатана Уолтерса, но Джека Корка бросил в бой с первых минут. Джеймс Тарковски занял вакантное после ухода Майкла Кина место в центре обороны.

Первым заслуживающим внимания событием матча стало удаление капитана хозяев Гари Кэхилла, который на 14-й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру против Стивена Дефура. Конте не оставалось ничего другого, кроме как заменить Бога и выпустить Андреаса Кристенсена.

Вдесятером "Челси" выглядел растерянным, и "Бернли" этим сполна воспользовался. Если на 19-й минуте гол Сэма Вокса был отменен из-за фола, то спустя пять минут валлиец забил по всем правилам, нанеся удар ногой с отскоком от газона после подачи Мэтта Лоутона — 0:1. Тибо Куртуа явно запоздал с прыжком.

Попытки "синих" ходить вперед выглядели робко, и под занавес тайма гости отгрузили чемпиону еще пару голов. На 39-й минуте Стивен Уорд технично принял мяч грудью на левом краю штрафной, ушел от Нгого Канте и с острого угла пробил Куртуа — 0:2. А спустя четыре минуты неутомимый Вокс головой замкнул навес Стивена Дефура — 0:3.

В перерыве Конте привел свою команду в чувство. Вскоре после начала второго тайма хозяева даже нанесли свой первый за матч удар в створ, но дальше этого дело не пошло — "Бернли" был очень хорош в обороне.

Появление на замену Мораты не заставило себя ждать, и на 69-й минуте испанец помог своей новой команде размочить счет. Альваро выскочил из-за спины защитника и пробил головой в падении с линии вратарской после подачи Виллиана — 1:3.

"Челси" окончательно проснулся, заперев "бордовых" в их штрафной. На 73-й минуте Мората еще раз поразил ворота Тома Хитона, но из-за офсайда гол не был засчитан.

За 10 минут до конца надежды "синих" отыграться, как показалось, совсем улетучились после того, как Сеск Фабрегас схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду уже вдевятером.

Однако "Челси" не стал спешно выбрасывать белый фланг, на 88-й минуте сократив разницу в счете до минимума. Это удалось Давиду Луису, который расстрелял Хитона с близкого расстояния после скидки головой Мораты — 2:3.

Впрочем, на большее хозяев уже не хватило — более того, они даже могли пропустить четвертый, но Робби Брэйди со штрафного пробил в перекладину.

Лишившийся Майкла Кина и Андре Грея "Бернли" удивил — но еще сильнее удивил "Челси". "Синие" просто опозорились в первом тайме, и даже их волевые усилия после перерыва едва ли могут скрасить картину.

"Челси" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 12.08.2017 19:17 # aliluya-nn
    Игры разума от Конте ..приказал своим игрокам удалиться с поля и позорно проиграть наихудшей выездной команде прошлого сезона, чтобы плакаться Абрамовичу было легче, выпрашивая кучи денег на новых игроков

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  2. role-playin 12.08.2017 19:16 # role-playin
    Как же зaeбал Кехилл, пусть идет в бои без правил. Непонятно, нaxуя слили одновременно Матича, Чалобу и Лофтус-Чика, при том, что теперь еще и в лч играть. Дринкводка чистейший середняк, будет фейлом если купят. Баркли хотя бы надо оформлять.

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  3. asnural 12.08.2017 19:16 # asnural
    Это этот судья признался что он гей?

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  4. maxvel 12.08.2017 19:16 # maxvel
    знатно сегодня обе помойки обоссали

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  5. mancityman 12.08.2017 19:16 # mancityman
    просто синяя помойка c h e l s i a

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  6. warham 12.08.2017 19:15 # warham
    Ну все. Сейчас начнутся от пенсов новые схемки с 9 игроками! Вухахахахха

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  7. halamadrid94 12.08.2017 19:15 # halamadrid94
    Конечно , поражение от самой британской команды АПЛ , к тому же от команды , которая в гостях в прошлом сезоне играла хуже всех , это - повод для беспокойства. Но , Челси старался в конце , и все еще впереди. Прошлый сезон показал , что Конте умеет делать работу над ошибками. Мората хорош , что очень радует. Надеюсь , заиграет еще ярче. В общем , удачи !

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  8. sausage 12.08.2017 19:15 # sausage
    Понятно, что у Челси кадровые проблемы, но интересно другое - как посыпалась защита после смены персонажей. Это очередной камень в сторону схемодрочеров. Сама по себе схема ничего не значит, она важна только вкупе с исполнителями. И главное достижение Конте в прошлом году не его надуманное "изобретение" 3-4-3, то как он интегрировал в неё имеющихся игроков. И сейчас ему сложно, как никому, когда как раз с исполнителями проблемы.

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  9. egor-kreed 12.08.2017 19:15 # egor-kreed
    даже ребята с бернли ссут на гпенсов

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  10. thegodfather 12.08.2017 19:14 # thegodfather
    Возможно это только в плюс сыграет , это поражение
    Возможно щас кристенсен займет место кихила и будет играть отлично, и наконец вытеснит этого калича из основы.
    Ну и теперь после этого матча мората первый выбор Конте, это очевидно.

    Выиграем ли мы в будущем от исхода этого матча я хз. Посмотрим кого еще купят, вытеснит ли кристенсен кихила, или рюдигер. Ну и без Фабра в опорке это скорее хорошо, чем плохо, по крайней мере на матч против шпор. Если никого не успеют купить, луиза туда.

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  11. infamous 12.08.2017 19:14 # infamous
    Я не понимаю хул тут представители меньшинства радуются? Вы когда последний раз видели кубок АПЛ и ЛЧ? Идиоты)

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  12. egor-kreed 12.08.2017 19:13 # egor-kreed
    17 Челси 1 0

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  13. warham 12.08.2017 19:12 # warham
    Пенсы уже в комментах всех пугают своим составом из 9 игроков!
    Так выпускайте только 9 с самого начала мачта! Уаххахаха пидорги .

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  14. infamous 12.08.2017 19:12 # infamous
    Если учесть все проблемы то это идеальный результат, отсутствие Азара и Мозеса, новички, судья конченный мразь ублюдок Эвребе. Нужны покупки, как минимум три

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  15. egor-kreed 12.08.2017 19:12 # egor-kreed
    проиграли в 1 мяч,сукааа

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  16. dictator 12.08.2017 19:11 # dictator
    О каком унижение идёт речь Михуйло?

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  17. theo-zm 12.08.2017 19:11 # theo-zm
    Вместо того чтоб команду готовить к сезону итальян занимался ерундой

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  18. staryi-eblan 12.08.2017 19:11 # staryi-eblan
    Что заметил, так: когда Челси горит разгромом и имеет удаление еще одного из своего игрока, так тут же они начинают играть здорово. Вот действительно смотрятся классно: забеги через фланг, ломятся через центр, подают штрафные и на угловых смотрятся опасно.

    Парадокс, но Бернли, играя 11-ю против 9-ых(!!) еле-еле вытерпел, смотрелся жалко. Все-таки класс команды Конте позволяет угрожать 9-ью игроками 11-ым, когда 9 игроков Пенсов "в агонии и в огне" одновременно

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  19. stepan-jam-boss 12.08.2017 19:11 # stepan-jam-boss
    Просто позор. Титул разыграют Манчестеры

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  20. wymkentski 12.08.2017 19:11 # wymkentski
    позор, конечно, но в целом это лучше чем бездейственные поражении Маура, команда билась, убивалась, пытались выиграть, все начался с удаление Кейхилла( тупейшее создание)
    не стоит забывать что это еще не полная команда из прошлого сезона, нету Азара,Мосеса, Матича и Диего Косты,Педро, сыгранности не было и это тоже бросалась в глаза..

    главное конечно глубина состава, мы начали с Бога и Бракуайи в составе, которые уровень Сандерленда но точно не Челси, центр хромал, хорошо что Цеска не будет в следующем матче, надо уже ставить Бакайоко...
    ну и очень понравился Мората, надеюсь не сломается и также будет играть, отдавать голевые, будет нашим Торресом в лучшие годы..
    кто бы не хайл Алонсо но он жег сегодня, особенный матч, возможно даже лучший его матч за Челси ...
    вообщем ждем игроков (:

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