"Челси" начал защиту титула с унизительного поражения от "Бернли"
"Челси" сенсационным образом начал защиту титула Премьер-Лиги, проиграв дома "Бернли" со счетом 2:3. Чемпион пропустил три гола за первый тайм и матч заканчивал вдевятером.
Главный тренер "синих" Антонио Конте оставил в запасе Алвьаро Морату, зато доверил место в старте юному Жереми Бога. Другой дебютант Антонио Рюдигер дополнил тройку защитников.
Наставник "бордовых" Шон Дайч приберег на лавке своих новичков в лице Чарли Тэйлора и Джонатана Уолтерса, но Джека Корка бросил в бой с первых минут. Джеймс Тарковски занял вакантное после ухода Майкла Кина место в центре обороны.
Первым заслуживающим внимания событием матча стало удаление капитана хозяев Гари Кэхилла, который на 14-й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру против Стивена Дефура. Конте не оставалось ничего другого, кроме как заменить Бога и выпустить Андреаса Кристенсена.
Вдесятером "Челси" выглядел растерянным, и "Бернли" этим сполна воспользовался. Если на 19-й минуте гол Сэма Вокса был отменен из-за фола, то спустя пять минут валлиец забил по всем правилам, нанеся удар ногой с отскоком от газона после подачи Мэтта Лоутона — 0:1. Тибо Куртуа явно запоздал с прыжком.
Попытки "синих" ходить вперед выглядели робко, и под занавес тайма гости отгрузили чемпиону еще пару голов. На 39-й минуте Стивен Уорд технично принял мяч грудью на левом краю штрафной, ушел от Нгого Канте и с острого угла пробил Куртуа — 0:2. А спустя четыре минуты неутомимый Вокс головой замкнул навес Стивена Дефура — 0:3.
В перерыве Конте привел свою команду в чувство. Вскоре после начала второго тайма хозяева даже нанесли свой первый за матч удар в створ, но дальше этого дело не пошло — "Бернли" был очень хорош в обороне.
Появление на замену Мораты не заставило себя ждать, и на 69-й минуте испанец помог своей новой команде размочить счет. Альваро выскочил из-за спины защитника и пробил головой в падении с линии вратарской после подачи Виллиана — 1:3.
"Челси" окончательно проснулся, заперев "бордовых" в их штрафной. На 73-й минуте Мората еще раз поразил ворота Тома Хитона, но из-за офсайда гол не был засчитан.
За 10 минут до конца надежды "синих" отыграться, как показалось, совсем улетучились после того, как Сеск Фабрегас схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду уже вдевятером.
Однако "Челси" не стал спешно выбрасывать белый фланг, на 88-й минуте сократив разницу в счете до минимума. Это удалось Давиду Луису, который расстрелял Хитона с близкого расстояния после скидки головой Мораты — 2:3.
Впрочем, на большее хозяев уже не хватило — более того, они даже могли пропустить четвертый, но Робби Брэйди со штрафного пробил в перекладину.
Лишившийся Майкла Кина и Андре Грея "Бернли" удивил — но еще сильнее удивил "Челси". "Синие" просто опозорились в первом тайме, и даже их волевые усилия после перерыва едва ли могут скрасить картину.
"Челси" — "Бернли". Отчет о матче
12.08.2017 19:00
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Последние комментарии:
Игры разума от Конте ..приказал своим игрокам удалиться с поля и позорно проиграть наихудшей выездной команде прошлого сезона, чтобы плакаться Абрамовичу было легче, выпрашивая кучи денег на новых игроков
(ответить)
Как же зaeбал Кехилл, пусть идет в бои без правил. Непонятно, нaxуя слили одновременно Матича, Чалобу и Лофтус-Чика, при том, что теперь еще и в лч играть. Дринкводка чистейший середняк, будет фейлом если купят. Баркли хотя бы надо оформлять.
(ответить)
Это этот судья признался что он гей?
(ответить)
знатно сегодня обе помойки обоссали
(ответить)
просто синяя помойка c h e l s i a
(ответить)
Ну все. Сейчас начнутся от пенсов новые схемки с 9 игроками! Вухахахахха
(ответить)
Конечно , поражение от самой британской команды АПЛ , к тому же от команды , которая в гостях в прошлом сезоне играла хуже всех , это - повод для беспокойства. Но , Челси старался в конце , и все еще впереди. Прошлый сезон показал , что Конте умеет делать работу над ошибками. Мората хорош , что очень радует. Надеюсь , заиграет еще ярче. В общем , удачи !
(ответить)
Понятно, что у Челси кадровые проблемы, но интересно другое - как посыпалась защита после смены персонажей. Это очередной камень в сторону схемодрочеров. Сама по себе схема ничего не значит, она важна только вкупе с исполнителями. И главное достижение Конте в прошлом году не его надуманное "изобретение" 3-4-3, то как он интегрировал в неё имеющихся игроков. И сейчас ему сложно, как никому, когда как раз с исполнителями проблемы.
(ответить)
даже ребята с бернли ссут на гпенсов
(ответить)
Возможно это только в плюс сыграет , это поражение
Возможно щас кристенсен займет место кихила и будет играть отлично, и наконец вытеснит этого калича из основы.
Ну и теперь после этого матча мората первый выбор Конте, это очевидно.
Выиграем ли мы в будущем от исхода этого матча я хз. Посмотрим кого еще купят, вытеснит ли кристенсен кихила, или рюдигер. Ну и без Фабра в опорке это скорее хорошо, чем плохо, по крайней мере на матч против шпор. Если никого не успеют купить, луиза туда.
(ответить)
Я не понимаю хул тут представители меньшинства радуются? Вы когда последний раз видели кубок АПЛ и ЛЧ? Идиоты)
(ответить)
17 Челси 1 0
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Пенсы уже в комментах всех пугают своим составом из 9 игроков!
Так выпускайте только 9 с самого начала мачта! Уаххахаха пидорги .
(ответить)
Если учесть все проблемы то это идеальный результат, отсутствие Азара и Мозеса, новички, судья конченный мразь ублюдок Эвребе. Нужны покупки, как минимум три
(ответить)
проиграли в 1 мяч,сукааа
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О каком унижение идёт речь Михуйло?
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Вместо того чтоб команду готовить к сезону итальян занимался ерундой
(ответить)
Что заметил, так: когда Челси горит разгромом и имеет удаление еще одного из своего игрока, так тут же они начинают играть здорово. Вот действительно смотрятся классно: забеги через фланг, ломятся через центр, подают штрафные и на угловых смотрятся опасно.
Парадокс, но Бернли, играя 11-ю против 9-ых(!!) еле-еле вытерпел, смотрелся жалко. Все-таки класс команды Конте позволяет угрожать 9-ью игроками 11-ым, когда 9 игроков Пенсов "в агонии и в огне" одновременно
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Просто позор. Титул разыграют Манчестеры
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позор, конечно, но в целом это лучше чем бездейственные поражении Маура, команда билась, убивалась, пытались выиграть, все начался с удаление Кейхилла( тупейшее создание)
не стоит забывать что это еще не полная команда из прошлого сезона, нету Азара,Мосеса, Матича и Диего Косты,Педро, сыгранности не было и это тоже бросалась в глаза..
главное конечно глубина состава, мы начали с Бога и Бракуайи в составе, которые уровень Сандерленда но точно не Челси, центр хромал, хорошо что Цеска не будет в следующем матче, надо уже ставить Бакайоко...
ну и очень понравился Мората, надеюсь не сломается и также будет играть, отдавать голевые, будет нашим Торресом в лучшие годы..
кто бы не хайл Алонсо но он жег сегодня, особенный матч, возможно даже лучший его матч за Челси ...
вообщем ждем игроков (:
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