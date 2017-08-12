"Челси" начал защиту титула с унизительного поражения от "Бернли"

"Челси" сенсационным образом начал защиту титула Премьер-Лиги, проиграв дома "Бернли" со счетом 2:3. Чемпион пропустил три гола за первый тайм и матч заканчивал вдевятером.

Главный тренер "синих" Антонио Конте оставил в запасе Алвьаро Морату, зато доверил место в старте юному Жереми Бога. Другой дебютант Антонио Рюдигер дополнил тройку защитников.



Наставник "бордовых" Шон Дайч приберег на лавке своих новичков в лице Чарли Тэйлора и Джонатана Уолтерса, но Джека Корка бросил в бой с первых минут. Джеймс Тарковски занял вакантное после ухода Майкла Кина место в центре обороны.



Первым заслуживающим внимания событием матча стало удаление капитана хозяев Гари Кэхилла, который на 14-й минуте получил прямую красную карточку за грубую игру против Стивена Дефура. Конте не оставалось ничего другого, кроме как заменить Бога и выпустить Андреаса Кристенсена.



Вдесятером "Челси" выглядел растерянным, и "Бернли" этим сполна воспользовался. Если на 19-й минуте гол Сэма Вокса был отменен из-за фола, то спустя пять минут валлиец забил по всем правилам, нанеся удар ногой с отскоком от газона после подачи Мэтта Лоутона — 0:1. Тибо Куртуа явно запоздал с прыжком.



Попытки "синих" ходить вперед выглядели робко, и под занавес тайма гости отгрузили чемпиону еще пару голов. На 39-й минуте Стивен Уорд технично принял мяч грудью на левом краю штрафной, ушел от Нгого Канте и с острого угла пробил Куртуа — 0:2. А спустя четыре минуты неутомимый Вокс головой замкнул навес Стивена Дефура — 0:3.



В перерыве Конте привел свою команду в чувство. Вскоре после начала второго тайма хозяева даже нанесли свой первый за матч удар в створ, но дальше этого дело не пошло — "Бернли" был очень хорош в обороне.



Появление на замену Мораты не заставило себя ждать, и на 69-й минуте испанец помог своей новой команде размочить счет. Альваро выскочил из-за спины защитника и пробил головой в падении с линии вратарской после подачи Виллиана — 1:3.



"Челси" окончательно проснулся, заперев "бордовых" в их штрафной. На 73-й минуте Мората еще раз поразил ворота Тома Хитона, но из-за офсайда гол не был засчитан.



За 10 минут до конца надежды "синих" отыграться, как показалось, совсем улетучились после того, как Сеск Фабрегас схлопотал вторую желтую карточку и оставил свою команду уже вдевятером.



Однако "Челси" не стал спешно выбрасывать белый фланг, на 88-й минуте сократив разницу в счете до минимума. Это удалось Давиду Луису, который расстрелял Хитона с близкого расстояния после скидки головой Мораты — 2:3.



Впрочем, на большее хозяев уже не хватило — более того, они даже могли пропустить четвертый, но Робби Брэйди со штрафного пробил в перекладину.



Лишившийся Майкла Кина и Андре Грея "Бернли" удивил — но еще сильнее удивил "Челси". "Синие" просто опозорились в первом тайме, и даже их волевые усилия после перерыва едва ли могут скрасить картину.



"Челси" — "Бернли". Отчет о матче