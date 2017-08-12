Мойес: "Феллайни — ключевой игрок для "Юнайтед"

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес считает, что полузащитник Маруан Феллайни остается ключевой фигурой для "красных дьяволов".

В свое время именно Мойес пригласил Феллайни на "Олд Траффорд", за что был регулярно критикуем. Многие болельщики до сих пор считают, что мощный и грубоватый бельгиец не соответствует стилю "Юнайтед".



Однако Дэвид верит, что Маруан великолепно подошел "дьяволам" и смог стать очень ценным игроком для обоих своих последователей на тренерском мостике: Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо.



"Приглашая Маруана Феллайни, я надеялся, что он будет играть лишь в некоторых матчах за "Юнайтед". Он никогда не рассматривался тем, кто будет играть все матчи. Прежде у "Юнайтед" не было такого игрока, его размер является проблемой для соперника, и вы много раз видели, как он действует в атакующей роли".



"Если посмотреть на сыгранные им матчи при Луи Ван Гале и теперь при Жозе Моуриньо, то будет справедливо сказать, что он является ключевым игроком".



"Он современный футболист, который покрывает большую дистанцию, он достойно пасует, не являясь при этом великим распасовщиком, он способен забивать, он полезен в обеих штрафных благодаря своей мощи, и он тот, кого прежде не было у "Манчестер Юнайтед". Он принес нечто новое в команду", — сообщил Мойес ESPN.