Клопп: "Мы были лучше и должны были побеждать"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что в матче против его команды "Уотфорд" забил ответный гол в компенсированное время с нарушением правил.
Новый сезон Премьер-Лиги "красные" начали с ничейного результата в гостях у "шершней" — 3:3. Клопп сетует на невезение и считает, что его команда осталась без победы из-за судейской ошибки.
"Нам не повезло в концовке. Гол был забит из офсайда. Это было быть очевидно, потому что лайнсмен стоял на линии. Он должен был увидеть это".
"Первый (на самом деле второй) гол "Уотфорда" случился после хорошего прострела и хорошего забега. Хорошо разыграно, простоо хорошо. Я был не слишком доволен первым таймом".
"Мы играли в пас, но не не так, как нам хотелось бы. Во втором тайме стало гораздо лучше. Мы забыли засушить игру. Мы отходили назад чересчур глубоко. Нам нужно улучшить свою форму. Обеим командам было тяжело на протяжении 90 минут, ведь это первый матч. Но это нормально".
"Я не могу отменить этот ответный гол. Если мы ведем 3:2, то нужно трудиться в обороне в определенных зонах. Мы были лучшей командой и должны были побеждать", — сообщил Клопп BBC.
12.08.2017 17:15
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Клопп прав-третий гол -явное нарушение-но ЛИВЕРПУЛЬ сам виноват в том что пропустил третий-умнее сыграть в концовке надо было. Но похоже тренер наступает на одни и те же грабли.
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Да все блятьь хули ныть.Сам ведь проебал Юра.Выпустил молодого птенца который привез цепочку событий - штрафной тупой и дальше угловой который и привел гол.Вместо покатать мячь спокойно и сбить темп.
И похуййй на оффсады кривые руки Мигнола и прочие факторы.
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