"Ливерпуль" упустил победу в гостях у "Уотфорда"
"Ливерпуль" лишился победы в гостях у "Уотфорда", пропустив ответный гол в компенсированное время — 3:3.
Шанс дебютировать за "шершней" был предоставлен только Натаниэлю Чалобе, тогда как остальные новички расположились на лавке.
Тренер "красных" Юрген Клопп бросил в бой Мохамеда Салаха, который дополнил линию нападения из Садио Мане и Роберто Фирмино. Альберто Морено была доверена роль левого защитника.
Первая опасность в матче возникла на седьмой минуте, когда Роберто Перейра совершил прорыв к воротам гостей по центру, пару раз качнул защитников и пробил, однако Деяну Ловрену в последний момент удалось заблокировать удар.
От Ловрена мяч ушел на угловой, который хорошо исполнил Хосе Холебас, навесив к воротам на оставшегося без опеки Стефана Окаку. Итальянцу удался мощный удар через выставленные руки и голову Симона Миньоле — 1:0.
"Красные" были вынуждены отыгрываться, но атакующая игра у них не клеилась. Тем не менее, первый же удар в створ ворот Эурельо Гомеса оказался результативным. После пары передач в одной касание Садио Мане оказался на левом краю штрафной площади, откуда закрутил мяч в дальний угол — 1:1.
Однако счет оставался равным менее трех минут. Оборона гостей не справилась с прострелом Тома Клеверли в штрафной, и Абдулайе Дукуре спокойно добил в ворота отскочивший к нему мяч — 2:1.
До конца тайма "Ливерпуль" так ничего и не изменил в игре. В одном из редких моментов Салах пробил мимо из выгодной позиции. На перерыв подопечные Клоппа ушли всего с одним ударом в створ.
Разочаровав в первом тайме, Салах достаточно быстро исправился во втором. Сперва стремительный египтянин заработал пенальти, который был реализован Роберто Фирмино — 2:2. А спустя пару минут Мохамед опустил мяч в ворота с метра после того, как все тот же Фирмино принял длинную передачу от Деяна Ловрена и перебросил через голкипера — 2:3.
Такого рода двойной залп "Ливерпуля" надломил "Уотфорд". Игра у "шершней" развалилась, и они стали регулярно ошибаться в обороне. Если бы не крестовина на 65-й минуте после удара Жоэля Матипа, несколько сейвов Гомеса и собственные промахи гостей, разница в счете стала крупнее.
Несмотря на подавляющее игровое преимущество в заключительные полчаса, "красные" не смогли сделать счет комфортным. "Уотфорд" уже был совершенно без сил и практически не сопротивлялся, но на исходе третьей компенсированной хозяевам удалось затолкать мяч в ворота после розыгрыша углового — 3:3.
"Уотфорд" великолепно провел первый тайм, обнажив оборонительные проблемы "Ливерпуля", сохранившиеся с прошлого сезона. Однако после двух результативных действий связки из Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино "шершни" пали духом и лишь благодаря большому везению смогли избежать поражения.
"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
12.08.2017 16:30
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Последние комментарии:
Контекс свою истерику на команду перенёс. До зимы недоработает.
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впадлу смотреть это кавнецо
из всего состава только фабр может пас отдать.
но как только теряем мяч - сразу опасная контра.
это безперспективняк. Вообще хз как с составом, который щас на поле можно забивать. ТУпо шальные какие-то
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пиздец как днищаво Эвертон играет. со стоуком то
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Кейхилла вообще пора нах слать в Чемпионшип, выпускайте Мората уже, убрать Алонсо, ставить Рюди правым защем (:
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Диего Диего Диего....
(ответить)
Блять, ну как так то?
Короче, нужен Кейта и ВДВ
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Ну а что вы ожидали??топ клуб играет с каким то красным гов ном))
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Алонсо тупое животное, да как же зае6али эти жмотики, любой нормальный клуб давно бы отвалил за Сандро 80 кк (:
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Ахуенный тур, бляяя
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Блять ну как можно 2 игроками атаковать КОНТЕ ТЫ ДОЛБАЕБ??
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Батшуайи продать на органы (:
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так хуево играть 1ый матч сезона еще нужно постараться.
движение просто нулевое, пешый футбол.
фабр в опорке кучу свободного пространства оставляет за собой.
ничего нового впрочем
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пиздец здравствуй 10 место, полный ад во всем (:
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Ну чё там, где песни про 10 место, здравствуй Хиддинк?
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Мората сегодня хорош на своей привычной позиции.
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Начинай болеть за Хаддерсфилд уже сейчас, чтобы потом не называли тебя глором.
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эта план конте, ща всосуть и абромович купить 5 топов
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збс) пойду посчитаю сколько бизнес кар заработал в это ТО)
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просто алонсо )
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Диего не нужен был
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