"Ливерпуль" упустил победу в гостях у "Уотфорда"

"Ливерпуль" лишился победы в гостях у "Уотфорда", пропустив ответный гол в компенсированное время — 3:3.

Шанс дебютировать за "шершней" был предоставлен только Натаниэлю Чалобе, тогда как остальные новички расположились на лавке.



Тренер "красных" Юрген Клопп бросил в бой Мохамеда Салаха, который дополнил линию нападения из Садио Мане и Роберто Фирмино. Альберто Морено была доверена роль левого защитника.



Первая опасность в матче возникла на седьмой минуте, когда Роберто Перейра совершил прорыв к воротам гостей по центру, пару раз качнул защитников и пробил, однако Деяну Ловрену в последний момент удалось заблокировать удар.



От Ловрена мяч ушел на угловой, который хорошо исполнил Хосе Холебас, навесив к воротам на оставшегося без опеки Стефана Окаку. Итальянцу удался мощный удар через выставленные руки и голову Симона Миньоле — 1:0.



"Красные" были вынуждены отыгрываться, но атакующая игра у них не клеилась. Тем не менее, первый же удар в створ ворот Эурельо Гомеса оказался результативным. После пары передач в одной касание Садио Мане оказался на левом краю штрафной площади, откуда закрутил мяч в дальний угол — 1:1.



Однако счет оставался равным менее трех минут. Оборона гостей не справилась с прострелом Тома Клеверли в штрафной, и Абдулайе Дукуре спокойно добил в ворота отскочивший к нему мяч — 2:1.



До конца тайма "Ливерпуль" так ничего и не изменил в игре. В одном из редких моментов Салах пробил мимо из выгодной позиции. На перерыв подопечные Клоппа ушли всего с одним ударом в створ.



Разочаровав в первом тайме, Салах достаточно быстро исправился во втором. Сперва стремительный египтянин заработал пенальти, который был реализован Роберто Фирмино — 2:2. А спустя пару минут Мохамед опустил мяч в ворота с метра после того, как все тот же Фирмино принял длинную передачу от Деяна Ловрена и перебросил через голкипера — 2:3.



Такого рода двойной залп "Ливерпуля" надломил "Уотфорд". Игра у "шершней" развалилась, и они стали регулярно ошибаться в обороне. Если бы не крестовина на 65-й минуте после удара Жоэля Матипа, несколько сейвов Гомеса и собственные промахи гостей, разница в счете стала крупнее.



Несмотря на подавляющее игровое преимущество в заключительные полчаса, "красные" не смогли сделать счет комфортным. "Уотфорд" уже был совершенно без сил и практически не сопротивлялся, но на исходе третьей компенсированной хозяевам удалось затолкать мяч в ворота после розыгрыша углового — 3:3.



"Уотфорд" великолепно провел первый тайм, обнажив оборонительные проблемы "Ливерпуля", сохранившиеся с прошлого сезона. Однако после двух результативных действий связки из Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино "шершни" пали духом и лишь благодаря большому везению смогли избежать поражения.



"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче