"Ливерпуль" упустил победу в гостях у "Уотфорда"

Мигель Бритос "Ливерпуль" лишился победы в гостях у "Уотфорда", пропустив ответный гол в компенсированное время — 3:3.

Шанс дебютировать за "шершней" был предоставлен только Натаниэлю Чалобе, тогда как остальные новички расположились на лавке.

Тренер "красных" Юрген Клопп бросил в бой Мохамеда Салаха, который дополнил линию нападения из Садио Мане и Роберто Фирмино. Альберто Морено была доверена роль левого защитника.

Первая опасность в матче возникла на седьмой минуте, когда Роберто Перейра совершил прорыв к воротам гостей по центру, пару раз качнул защитников и пробил, однако Деяну Ловрену в последний момент удалось заблокировать удар.

От Ловрена мяч ушел на угловой, который хорошо исполнил Хосе Холебас, навесив к воротам на оставшегося без опеки Стефана Окаку. Итальянцу удался мощный удар через выставленные руки и голову Симона Миньоле — 1:0.

"Красные" были вынуждены отыгрываться, но атакующая игра у них не клеилась. Тем не менее, первый же удар в створ ворот Эурельо Гомеса оказался результативным. После пары передач в одной касание Садио Мане оказался на левом краю штрафной площади, откуда закрутил мяч в дальний угол — 1:1.

Однако счет оставался равным менее трех минут. Оборона гостей не справилась с прострелом Тома Клеверли в штрафной, и Абдулайе Дукуре спокойно добил в ворота отскочивший к нему мяч — 2:1.

До конца тайма "Ливерпуль" так ничего и не изменил в игре. В одном из редких моментов Салах пробил мимо из выгодной позиции. На перерыв подопечные Клоппа ушли всего с одним ударом в створ.

Разочаровав в первом тайме, Салах достаточно быстро исправился во втором. Сперва стремительный египтянин заработал пенальти, который был реализован Роберто Фирмино — 2:2. А спустя пару минут Мохамед опустил мяч в ворота с метра после того, как все тот же Фирмино принял длинную передачу от Деяна Ловрена и перебросил через голкипера — 2:3.

Такого рода двойной залп "Ливерпуля" надломил "Уотфорд". Игра у "шершней" развалилась, и они стали регулярно ошибаться в обороне. Если бы не крестовина на 65-й минуте после удара Жоэля Матипа, несколько сейвов Гомеса и собственные промахи гостей, разница в счете стала крупнее.

Несмотря на подавляющее игровое преимущество в заключительные полчаса, "красные" не смогли сделать счет комфортным. "Уотфорд" уже был совершенно без сил и практически не сопротивлялся, но на исходе третьей компенсированной хозяевам удалось затолкать мяч в ворота после розыгрыша углового — 3:3.

"Уотфорд" великолепно провел первый тайм, обнажив оборонительные проблемы "Ливерпуля", сохранившиеся с прошлого сезона. Однако после двух результативных действий связки из Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино "шершни" пали духом и лишь благодаря большому везению смогли избежать поражения.

"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2017 16:30

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Последние комментарии:




  1. gandalf 12.08.2017 17:38 # gandalf
    Контекс свою истерику на команду перенёс. До зимы недоработает.

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  2. thegodfather 12.08.2017 17:37 # thegodfather
    впадлу смотреть это кавнецо
    из всего состава только фабр может пас отдать.
    но как только теряем мяч - сразу опасная контра.
    это безперспективняк. Вообще хз как с составом, который щас на поле можно забивать. ТУпо шальные какие-то

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  3. wolfsmensch 12.08.2017 17:36 # wolfsmensch
    пиздец как днищаво Эвертон играет. со стоуком то

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  4. wymkentski 12.08.2017 17:36 # wymkentski
    Кейхилла вообще пора нах слать в Чемпионшип, выпускайте Мората уже, убрать Алонсо, ставить Рюди правым защем (:

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  5. chelsealondon 12.08.2017 17:36 # chelsealondon
    Диего Диего Диего....

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  6. kellborn 12.08.2017 17:34 # kellborn
    Блять, ну как так то?

    Короче, нужен Кейта и ВДВ

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  7. sirys-man 12.08.2017 17:34 # sirys-man
    Ну а что вы ожидали??топ клуб играет с каким то красным гов ном))

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  8. wymkentski 12.08.2017 17:34 # wymkentski
    Алонсо тупое животное, да как же зае6али эти жмотики, любой нормальный клуб давно бы отвалил за Сандро 80 кк (:

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  9. chicharitokz 12.08.2017 17:33 # chicharitokz
    Ахуенный тур, бляяя

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  10. galaxy 12.08.2017 17:33 # galaxy
    Блять ну как можно 2 игроками атаковать КОНТЕ ТЫ ДОЛБАЕБ??

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  11. wymkentski 12.08.2017 17:32 # wymkentski
    Батшуайи продать на органы (:

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  12. thegodfather 12.08.2017 17:31 # thegodfather
    так хуево играть 1ый матч сезона еще нужно постараться.
    движение просто нулевое, пешый футбол.
    фабр в опорке кучу свободного пространства оставляет за собой.
    ничего нового впрочем

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  13. wymkentski 12.08.2017 17:31 # wymkentski
    пиздец здравствуй 10 место, полный ад во всем (:

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  14. chelsea-69 12.08.2017 17:31 # chelsea-69
    Ну чё там, где песни про 10 место, здравствуй Хиддинк?

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  15. karandash 12.08.2017 17:30 # karandash
    Мората сегодня хорош на своей привычной позиции.

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  16. osprey 12.08.2017 17:30 # osprey
    Начинай болеть за Хаддерсфилд уже сейчас, чтобы потом не называли тебя глором.

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  17. j-silver 12.08.2017 17:29 # j-silver
    эта план конте, ща всосуть и абромович купить 5 топов

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  18. slavik92 12.08.2017 17:29 # slavik92
    збс) пойду посчитаю сколько бизнес кар заработал в это ТО)

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  19. thegodfather 12.08.2017 17:28 # thegodfather
    просто алонсо )

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  20. karandash 12.08.2017 17:28 # karandash
    Диего не нужен был

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