Гвардиола даст второй шанс Мангала

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола позволит защитнику Эльякиму Мангала перезапустить свою карьеру на "Этихад".

Познакомившись с Мангала прошлым летом, Гвардиола принял решение отпустить француза на правах аренды в "Валенсию". Ожидалось, что после возвращения игрока "Сити" займется его трудоустройством, однако с тех пор ситуация резко изменилась.



Если Самир Насри, Вильфрид Бони и Джейсон Денайер в данный момент занимаются отдельно от команды и готовы покинуть клуб до конца августа, то 26-летний Мангала тренируется наравне с остальными.



Как сообщает The Guardian, "Сити" по-прежнему открыт к продаже защитника, но отсутствие вариантов в центре обороны может привести к тому, что Эльяким останется на "Этихад". Прямо сейчас Гвардиола может рассчитывать лишь Николаса Отаменди, Венсана Компани и Джона Стоунса.