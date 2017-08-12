Гвардиола даст второй шанс Мангала
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола позволит защитнику Эльякиму Мангала перезапустить свою карьеру на "Этихад".
Познакомившись с Мангала прошлым летом, Гвардиола принял решение отпустить француза на правах аренды в "Валенсию". Ожидалось, что после возвращения игрока "Сити" займется его трудоустройством, однако с тех пор ситуация резко изменилась.
Если Самир Насри, Вильфрид Бони и Джейсон Денайер в данный момент занимаются отдельно от команды и готовы покинуть клуб до конца августа, то 26-летний Мангала тренируется наравне с остальными.
Как сообщает The Guardian, "Сити" по-прежнему открыт к продаже защитника, но отсутствие вариантов в центре обороны может привести к тому, что Эльяким останется на "Этихад". Прямо сейчас Гвардиола может рассчитывать лишь Николаса Отаменди, Венсана Компани и Джона Стоунса.
12.08.2017 16:00
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Отлично, Топовый защ, покажет себя !
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Норм защ.
Надо было его брать вместо Рюдигера. Этот хотя бы не стекло
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