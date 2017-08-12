Гвардиола даст второй шанс Мангала

Эльяким Мангала Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола позволит защитнику Эльякиму Мангала перезапустить свою карьеру на "Этихад".

Познакомившись с Мангала прошлым летом, Гвардиола принял решение отпустить француза на правах аренды в "Валенсию". Ожидалось, что после возвращения игрока "Сити" займется его трудоустройством, однако с тех пор ситуация резко изменилась.

Если Самир Насри, Вильфрид Бони и Джейсон Денайер в данный момент занимаются отдельно от команды и готовы покинуть клуб до конца августа, то 26-летний Мангала тренируется наравне с остальными.

Как сообщает The Guardian, "Сити" по-прежнему открыт к продаже защитника, но отсутствие вариантов в центре обороны может привести к тому, что Эльяким останется на "Этихад". Прямо сейчас Гвардиола может рассчитывать лишь Николаса Отаменди, Венсана Компани и Джона Стоунса.



Метки Гвардиола, Мангала, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 12.08.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 12.08.2017 16:30 # mancityman
    Отлично, Топовый защ, покажет себя !

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  2. didier-11 12.08.2017 16:16 # didier-11
    Норм защ.
    Надо было его брать вместо Рюдигера. Этот хотя бы не стекло

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