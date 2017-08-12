Гильермо Варела покинул "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил о расставании с защитником Гильермо Варелой, который вернулся в свой родной клуб "Пеньяроль".
В июне 2013 Варела стал первым приобретением Дэвида Мойеса на посту "красных дьяволов", получив контракт на пять лет. Однако с тех пор Гильермо провел 11 матчей за "Юнайтед", включая лишь четыре в сезоне Премьер-Лиги 2015/16.
Аренды в испанскую "Кастилью" и немецкий "Айнтрахт" не помогли 24-летнему уругвайцу реабилитировать свою карьеру, и сейчас Варела решил прервать свои европейские странствования.
Таким образом, Гильермо вернулся в "Пеньяроль", воспитанником которого он является, и откуда он был приобретен "дьяволами" четыре года назад.
12.08.2017 15:00
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жаль, мог бы стать одним из лучших пз апл.
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Недоразумение
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Похуй.
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