Гильермо Варела покинул "Юнайтед"

Гильермо Варела "Манчестер Юнайтед" объявил о расставании с защитником Гильермо Варелой, который вернулся в свой родной клуб "Пеньяроль".

В июне 2013 Варела стал первым приобретением Дэвида Мойеса на посту "красных дьяволов", получив контракт на пять лет. Однако с тех пор Гильермо провел 11 матчей за "Юнайтед", включая лишь четыре в сезоне Премьер-Лиги 2015/16.

Аренды в испанскую "Кастилью" и немецкий "Айнтрахт" не помогли 24-летнему уругвайцу реабилитировать свою карьеру, и сейчас Варела решил прервать свои европейские странствования.

Таким образом, Гильермо вернулся в "Пеньяроль", воспитанником которого он является, и откуда он был приобретен "дьяволами" четыре года назад.


Метки Варела, Манчестер Юнайтед, Пеньяроль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. mdfjvnlabngmlas 12.08.2017 15:32 # mdfjvnlabngmlas
    жаль, мог бы стать одним из лучших пз апл.

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  2. selfish 12.08.2017 15:18 # selfish
    Недоразумение

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  3. januzaj00 12.08.2017 15:01 # januzaj00
    Похуй.

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