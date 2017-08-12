"Барселона" переключилась с Коутиньо на Эриксена

Не сумев заполучить Филипппе Коутиньо из "Ливерпуля", Барселона переключила свое внимание на креативного лидера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Накануне днем мерсисайдский клуб выпустил заявление, в котором исключил продажу Коутиньо до закрытия трансферного окна. Бразилец отреагировал на это запросом на трансфер, который "Ливерпуль" ближе к вечеру тоже отклонил.



Как стало известно The Independent, клуб с "Камп Ноу" уже смирился с тем, что заполучить Коутиньо им будет не суждено. Поэтому теперь "Барселона" обратила внимание на 24-летнего Эриксена.



Тренерский штаб каталонцев считает, что датчанин идеально соответствует стилю игры клуба. Непреодолимым препятствием могут стать лишь требования "Тоттенхэма" по сумме отступных.



Дело в том, что только прошлой осенью Эриксен заключил со "шпорами" новый контракт до лета 2020 года. Обязательства, взятые на себя Кристианом, могут затруднить переговоры между клубами.