"Барселона" переключилась с Коутиньо на Эриксена

Кристиан Эриксен и Филиппе Коутиньо Не сумев заполучить Филипппе Коутиньо из "Ливерпуля", Барселона переключила свое внимание на креативного лидера "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Накануне днем мерсисайдский клуб выпустил заявление, в котором исключил продажу Коутиньо до закрытия трансферного окна. Бразилец отреагировал на это запросом на трансфер, который "Ливерпуль" ближе к вечеру тоже отклонил.

Как стало известно The Independent, клуб с "Камп Ноу" уже смирился с тем, что заполучить Коутиньо им будет не суждено. Поэтому теперь "Барселона" обратила внимание на 24-летнего Эриксена.

Тренерский штаб каталонцев считает, что датчанин идеально соответствует стилю игры клуба. Непреодолимым препятствием могут стать лишь требования "Тоттенхэма" по сумме отступных.

Дело в том, что только прошлой осенью Эриксен заключил со "шпорами" новый контракт до лета 2020 года. Обязательства, взятые на себя Кристианом, могут затруднить переговоры между клубами.



Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 12.08.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. electric 12.08.2017 14:05 # electric
    коут > эриксен.
    опустили барсуков и петухов одновременно. иззи

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  2. spartan 12.08.2017 14:02 # spartan
    сохранить лидера и ослабить конкурента? изи
    Клопптоп!

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