Пеллегрино надеется, что Ван Дейк одумается

Наставник "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино выразил надежду, что защитник Виргил Ван Дейк откажется от мыслей об уходе с "Сент Мэри" и вернется к выступлениям за клуб.

Ранее на текущей неделе Ван Дейк подал прошение о трансфере, одновременно выпустив заявление, в котором призвал "Саутгемптон" рассмотреть существующий к его персоне интерес других клубов.



При этом 26-летний голландец пропускает старт нового сезона Премьер-Лиги из-за вирусного заболевания, однако Пеллегрино все еще надеется, что Виргил одумается.



"Моя реакция на эту ситуацию такая же, как и три недели назад. Мы ожидаем, что он вернется к тренировкам с нами, потому что мы нуждаемся в таком игроке, мы нуждаемся в каждом из наших игроков".



"Надеюсь, он изменит свою точку зрения, потому что он нам нужен. Виргил важный игрок. Нам нужно, чтобы он был сосредоточен на нашем клубе. Клуб занял четкую позицию с самого начала. Мы были ясны с игроком".



"Мы не можем контролировать абсолютно каждую ситуацию. Мы лишь можем решать свои дела и то, что происходит внутри нашего клуба. Виргил является частью нашего клуба, и у него есть контракт. В данный момент мы ждем", — цитирует Пеллегрино The Independent.



Издание Sky Sports добавляет, что "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити" внимательно следят за ситуацией с Ван Дейком и вскоре могут попробовать приобрести Виргила, если тот так и не пойдет на мировую со "святыми".