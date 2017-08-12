Клопп хочет купить полузащитника

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что хочет приобрести полузащитника до закрытия летнего трансферного окна.

Этим летом Клопп укрепил свою команду Эндрю Робертсоном, Мохамедом Салахом и Домиником Соланке, а вот заполучить свою цель номер один в лице полузащитника Наби Кейта из "РБ Лейпцига" Юргену не удалось.



Вместе с тем у "красных" действительно существует потребность в еще одном игроке центра поля, ведь Адам Лаллана пропустит два месяца с травмой, а будущее Филиппе Коутиньо и Эмре Джана вызывает большие вопросы.



"В данный момент у нас не так много игроков центра поля с опытом. Продолжаем ли мы поиски? Да, это правда. Но мы искали еще до травмы Адама. Теперь он травмирован, как и травмирован Фил, поэтому у нас на двое игроков меньше".



"Это не дает ситуацию более комфортной. К такого рода ситуациям невозможно подготовиться, однако у нас еще остается время".



"Сейчас я думаю лишь об "Уотфорде" и о том, как мы начнем сезон. До 31 августа еще есть время, и всякое может произойти. Однако я не уверен, что это произойдет. Будь я уверен, мы бы уже заполучили желанных игроков. Поэтому вопрос открыт", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.