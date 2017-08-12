Почеттино принял извинения Роуза

Данни Роуз и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино принял извинения от Данни Роуза и заверил, что не поменяет отношения к левому защитнику "шпор".

В середине этой недели Роуз дал скандальное интервью изданию The Sun, в котором раскритиковал структуру зарплат "Тоттенхэма", а также трансферную политику клуба, которая просто не предполагает привлечение звезд первой величины.

Спустя пару дней Данни взял свои слова обратно и извинился перед клубом за резкие комментарии. Почеттино простил подопечного и ясно дал понять, что защитник остается в его планах на будущее.

"Игроки спокойно отреагировали на это интервью. Он высказал свое мнение, а затем понял, что ему нужно извиниться. Я уже простил его, поэтому давайте двигаться дальше".

"Останется ли Роуз в моих планах? Конечно. Ничего изменилось, мое отношение к нему в том числе. В тот момент, когда он принес извинения, мы забыли об этом", - сообщил Почеттино The Guardian.



Метки Почеттино, Роуз, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 12.08.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 12.08.2017 11:58 # ilovemanutd
    Он извинился за то, что сказал. Но вряд ли он стал думать по-другому

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  2. butch 12.08.2017 11:19 # butch
    Адекватная реакция. На других посмотришь - принципиальные такие.

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  3. gidro-met 12.08.2017 11:16 # gidro-met
    орально ограничились

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