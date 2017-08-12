Почеттино принял извинения Роуза
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино принял извинения от Данни Роуза и заверил, что не поменяет отношения к левому защитнику "шпор".
В середине этой недели Роуз дал скандальное интервью изданию The Sun, в котором раскритиковал структуру зарплат "Тоттенхэма", а также трансферную политику клуба, которая просто не предполагает привлечение звезд первой величины.
Спустя пару дней Данни взял свои слова обратно и извинился перед клубом за резкие комментарии. Почеттино простил подопечного и ясно дал понять, что защитник остается в его планах на будущее.
"Игроки спокойно отреагировали на это интервью. Он высказал свое мнение, а затем понял, что ему нужно извиниться. Я уже простил его, поэтому давайте двигаться дальше".
"Останется ли Роуз в моих планах? Конечно. Ничего изменилось, мое отношение к нему в том числе. В тот момент, когда он принес извинения, мы забыли об этом", - сообщил Почеттино The Guardian.
12.08.2017 11:00
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Он извинился за то, что сказал. Но вряд ли он стал думать по-другому
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Адекватная реакция. На других посмотришь - принципиальные такие.
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орально ограничились
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