Моуриньо выделил семь претендентов на титул

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что за чемпионский титул Премьер-Лиги поборются сразу семь команд.

Буквально на днях полузащитник Андер Эррера рассказал, что в новом сезоне "дьяволы" хотят победить во всех четырех турнирах, в которых примут участие. Моуриньо охладил пыл испанца, заверив, что борьбу за чемпионский титул поведут сразу семь команд, а до победы в Лиге Чемпионов МЮ еще очень далеко.



"Да, мы можем выиграть Премьер-Лигу, но с Лигой Чемпионов все гораздо сложнее. С другой стороны, мне не придется дополнительно настраивать команду, как это было в прошлом году в Лиге Европы. Мотивировать на "Реал", "Барселону", "Баварию" и "Ювентус" по умолчанию не нужно".



"Что касается Премьер-Лиги, то я бы сказал, что семь команд поведут борьбу за титул и все 20 будут претендовать на победу в каждой игре. Это отличается от трех других лиг, в которых я работал. Здесь каждый матч подбрасывает вам новый вызов", - цитирует Моуриньо The Guardian.