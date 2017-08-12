"Тоттенхэм" приблизился к первым приобретениям

Остающийся без новобранцев этим летом "Тоттенхэм" находится в процессе переговоров о приобретении центрального защитника "Аякса" Давинсона Санчеса и полузащитника "Сельты" Пап Шейка Диопа.

На старте этого сезона Премьер-Лиги "шпоры" остаются единственной командой, до сих пор не подписавшей ни одного игрока. Однако на своей пресс-конференции в пятницу главный тренер Маурисио Почеттино заверил, что "Тоттенхэм" не останется без усиления.



"Если вы посмотрите на последние пять лет, "Тоттенхэм" всегда тратил деньги и покупал игроков в конце трансферного окна. Не понимаю, почему это вызывает такое большое беспокойство сейчас".



"Мы обязательно пригласим игроков, которые смогут усилить состав. Мы будем упорно трудиться до самого конца, чтобы добавить игроков на будущее. С имеющимися у нас игроками мы сможем очень хорошо выступить".



"Конечно, как и в любой другой сезон, мы не останемся без покупок. Возможно, покупки будут совершены в последний день. Мы купим игроков, которые, как мы верим, помогут нам сражаться за желанные нами цели", — цитирует Почеттино Daily Mail.



По информации Daily Mirror, в данный момент президент "шпор" Даниэль Леви находится в Амстердаме, где договаривается о переходе 21-летнего Санчеса, чья стоимость может составить 35 миллионов фунтов. Колумбиец Давинсон был признан Игроком Года в "Аяксе" в прошлом сезоне, ярко себя проявив в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".



Другим новобранцем "шпор" должен стать 20-летний Диоп — неутомимый полузащитник, действующий от штрафной до штрафной. Уроженец Сенегала и игрок юношеской сборной Испании провел 19 матчей за "Сельту" в прошлом сезоне, но в рамках Ла Лиги отметился только пятью появлениями в старте.