Гвардиола: "Повторения этого лета уже не будет"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что впечатляющим тратам его клуба на трансферном рынке пришел конец, и в будущем "горожане" будут ограничиваться точечными усилениями.

Этим летом "Сити" инвестировал уже 220 миллионов фунтов в укрепление состава, особенно щедро потратившись на фланговых защитников. Гвардиола надеется, что впредь его клуб будет вести себя скромнее на трансферном рынке.



"Думаю, это нежизнеспособные траты. Рано или поздно с ними будет покончено. Надеюсь, я буду сидеть здесь в следующем сезоне, и мы не потратим так много, как этим летом".



"У шести наших игроков истекли контракты. Вдобавок шесть или семь лет "Манчестер Сити" не покупал крайних защитников. Мы остались без крайних защитников, поэтому были вынуждены их купить. Мы купили трех, и рынок очень требователен ко всем командам, не только к "Манчестер Сити".



"Все началось с "Реала", куда Роналду перешел за 80 миллионов фунтов, затем Бэйл за 85 миллионов фунтов, и внезапно все стало гораздо дороже. Теперь это случилось с Неймаром. Но этому придет конец, такого рода траты нежизнеспособны".



"В следующие три-четыре года "Манчестер Сити" купит одного-двух, может быть, трех игроков. Но повторения этого лета уже не будет. Мы были вынуждены так поступить, потому что являлись одной из самых возрастных команд в Европе, не только в Премьер-Лиге, и нужно было это изменить. С имевшимися игроками невозможно было найти решение. Но решение не в том, чтобы менять игроков каждый сезон".



"Собранный в этом сезоне коллектив игроков останется здесь надолго. Мы можем менять по одному важному игроку — это зависит от того, кто останется. Но большинство атакующих игроков в лице Серхио, Рэша, Лероя, Габриэля, Бернарду Силвы так молоды и будут с нами в будущем. То же самое с полузащитниками, за исключением, может быть, опорных полузащитников. Крайние защитники — Менди, Кайл, Данило — молоды. Джон Стоунс молод. Рынок еще открыт, но рано или поздно это закончится", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.