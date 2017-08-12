"Челси" заинтересован в Данни Роузе
"Челси" проявил интерес к защитнику "Тоттенхэма" Данни Роузу, который подверг критике свой клуб на текущей неделе.
Напомним, накануне 27-летний англичанин был вынужден публично извиниться за свое скандальное интервью изданию The Sun, в котором он усомнился в амбициях "шпор" и подверг критике трансферную политику клуба.
Как утверждает Evening Standard, в данный момент "Тоттенхэм" не планирует продавать Роуза, но если ситуация изменится, то "Челси" готов сделать все возможное, чтобы заполучить Данни, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед".
Укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов "синих" на текущее лето, но заполучить свою цель номер один в лице Алекса Сандро из "Ювентуса" им не удалось. Таким образом, чемпионы Премьер-Лиги вынуждены задумываться об альтернативных вариантах.
По информации издания, "Челси" готов как минимум удвоить текущую зарплату Роуза в 60 тысяч фунтов в неделю — а также, что не менее важно, предоставить ему возможность удовлетворить свою жажду трофеев.
Трансферная стоимость Данни в 50 млн. фунтов также не станет проблемой для "синих". Вопрос лишь в том, решится ли "Тоттенхэм" отпустить несчастного игрока — в случае с Кайлом Уолкером "шпоры" не стали чинить препятствий.
12.08.2017 07:00
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Только не давно смеялись над щити из-за покупку ими уолкера за 50+. Теперь над нами будут смеяться.
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Да пусть повторит судьбу топчика, который стоит у меня на аве. Тоже ЛЗ, тоже англ, тоже малый, тоже чёрный, тоже с северного безтрофейника, тоже пришел к Королям в надежде оставить после себя имя, история... И как видите не зря все это было, выиграл всё возможное на клубном уровне! Заверните топчика, дайте возможность топчику выиграть хоть что нибудь!
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Заверните топчика!
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заверните топарика!
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