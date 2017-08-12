"Челси" заинтересован в Данни Роузе

"Челси" проявил интерес к защитнику "Тоттенхэма" Данни Роузу, который подверг критике свой клуб на текущей неделе.

Напомним, накануне 27-летний англичанин был вынужден публично извиниться за свое скандальное интервью изданию The Sun, в котором он усомнился в амбициях "шпор" и подверг критике трансферную политику клуба.



Как утверждает Evening Standard, в данный момент "Тоттенхэм" не планирует продавать Роуза, но если ситуация изменится, то "Челси" готов сделать все возможное, чтобы заполучить Данни, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед".



Укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов "синих" на текущее лето, но заполучить свою цель номер один в лице Алекса Сандро из "Ювентуса" им не удалось. Таким образом, чемпионы Премьер-Лиги вынуждены задумываться об альтернативных вариантах.



По информации издания, "Челси" готов как минимум удвоить текущую зарплату Роуза в 60 тысяч фунтов в неделю — а также, что не менее важно, предоставить ему возможность удовлетворить свою жажду трофеев.



Трансферная стоимость Данни в 50 млн. фунтов также не станет проблемой для "синих". Вопрос лишь в том, решится ли "Тоттенхэм" отпустить несчастного игрока — в случае с Кайлом Уолкером "шпоры" не стали чинить препятствий.