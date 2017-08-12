"Челси" заинтересован в Данни Роузе

Данни Роуз "Челси" проявил интерес к защитнику "Тоттенхэма" Данни Роузу, который подверг критике свой клуб на текущей неделе.

Напомним, накануне 27-летний англичанин был вынужден публично извиниться за свое скандальное интервью изданию The Sun, в котором он усомнился в амбициях "шпор" и подверг критике трансферную политику клуба.

Как утверждает Evening Standard, в данный момент "Тоттенхэм" не планирует продавать Роуза, но если ситуация изменится, то "Челси" готов сделать все возможное, чтобы заполучить Данни, интерес к которому также приписывают "Манчестер Юнайтед".

Укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов "синих" на текущее лето, но заполучить свою цель номер один в лице Алекса Сандро из "Ювентуса" им не удалось. Таким образом, чемпионы Премьер-Лиги вынуждены задумываться об альтернативных вариантах.

По информации издания, "Челси" готов как минимум удвоить текущую зарплату Роуза в 60 тысяч фунтов в неделю — а также, что не менее важно, предоставить ему возможность удовлетворить свою жажду трофеев.

Трансферная стоимость Данни в 50 млн. фунтов также не станет проблемой для "синих". Вопрос лишь в том, решится ли "Тоттенхэм" отпустить несчастного игрока — в случае с Кайлом Уолкером "шпоры" не стали чинить препятствий.


Метки Роуз, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2017 07:00

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  1. rollik707 12.08.2017 07:52 # rollik707
    Только не давно смеялись над щити из-за покупку ими уолкера за 50+. Теперь над нами будут смеяться.

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  2. dictator 12.08.2017 07:43 # dictator
    Да пусть повторит судьбу топчика, который стоит у меня на аве. Тоже ЛЗ, тоже англ, тоже малый, тоже чёрный, тоже с северного безтрофейника, тоже пришел к Королям в надежде оставить после себя имя, история... И как видите не зря все это было, выиграл всё возможное на клубном уровне! Заверните топчика, дайте возможность топчику выиграть хоть что нибудь!

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  3. dictator 12.08.2017 07:35 # dictator
    Заверните топчика!

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  4. chelsea-ferrari 12.08.2017 07:01 # chelsea-ferrari
    заверните топарика!

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