1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 12 августа семью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30



Накануне этого выезда в стане "Ливерпуля" разразился скандал, связанный с полузащитником Филиппе Коутиньо, который после двух отклоненных предложений "Барселоны" подал прошение о трансфере. В столь непростой атмосфере "красным" предстоит сыграть с "Уотфордом", который был относительно незаметен на трансферном рынке этим летом, но вместе с тем потратил больше, чем все команды шотландского чемпионата вместе взятые, особенно щедро инвестировав в нападение. Все три последних встречи команд остались за "Ливерпулем" — с общим счетом 9:1.



Тренер "Уотфорда" Марку Силва готов обеспечить дебют своим дорогостоящи новичкам Ришарлисону и Андре Грею. Трой Дини под вопросом из-за недавней операции на пахе. Кристиан Кабаселе и Крейг Кэткарт травмированы.



"Ливерпуль" будет лишен Коутиньо, которого беспокоит спина. Адам Лаллана отсутствует с травмой бедра. Даниэль Старридж вернется в строй на следующей неделе.



ЧЕЛСИ — БЕРНЛИ 17:00



Защиту титула "Челси" начнет у себя дома, и "Бернли" видится крайне удобным соперником для хорошего старта, ведь в 21 выездном матче прошлого сезона с учетом всех соревнований подопечные Шона Дайча одержали лишь одну победу. Кроме того, "синие" обязаны реабилитироваться за поражение в Суперкубке Англии от "Арсенала", пускай и в серии пенальти. В шести последних встречах команд в рамках Премьер-Лиги "Челси" ни разу не уступил, одержав четыре победы.



"Челси" вынужден обходиться без Тьемуэ Бакайоко и Эдена Азара. Виктор Мосес, удаленный на "Уэмбли" в прошлое воскресенье, отбывает дисквалификацию. Антонио Рюдигер и Альваро Мората готовы дебютировать за свой новый клуб в Премьер-Лиге.



"Бернли" бросит в бой своих новичков: Чарли Тэйлора, Джека Корка и Джонатана Уолтерса. Последний заменит в нападении проданного в "Уотфорд" Андре Грея.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ХАДДЕРСФИЛД 17:00



Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер назвал свою команду, "возможно, главным андердогом в истории Премьер-Лиги", пообещав сохранить верность стилю и принципам, благодаря которым "терьеры" вообще пробились наверх. Для "Кристал Пэлас" это будет рекордный пятый сезон подряд в Премьер-Лиге — но дебютный для Франка Де Бура, который возглавил "орлов" лишь этим летом. "Пэлас" выиграл всего одну из 12 последних встреч с "Хаддерсфилдом".



В лазарете "Кристал Пэлас" на старте сезона остаются Пап Суаре, Бакари Сако, Джеймс Макартур, Йоан Кабайе и Коннор Уикхэм. Готов к дебюту Джайро Ридевалд.



Стив Мунье и Том Инс значатся среди девяти летних новобранцев "Хаддерсфилда", мечтающих получить игровые минуты уже в первом матче сезона.



ЭВЕРТОН — СТОУК 17:00



Несомненно, "Эвертон" будет скучать по Ромелу Лукаку, но те приобретения, которые Рональд Куман со Стивом Уолшем совершили этим летом, позволяют мерсисайдскому клубу с оптимизмом смотреть в будущее. За свою историю "ириски" еще никогда не были столь амбициозны во время трансферного окна, и теперь пора подтвердить свои амбиции на футбольном поле. В отличие от "Эвертона", "Стоук" готов довольствоваться ролью середняка, изредка портящего нервы и статистику грандам. "Ириски" набрали семь очков в трех последних встречах с "гончарами", хотя до этого потерпели три поражения подряд.



Впервые за 13 лет в старте "Эвертона" появится Уэйн Руни. Также на появление с первых минут рассчитывают Джордан Пикфорд и Майкл Кин. Росс Баркли и Джеймс Маккарти травмированы.



"Стоук" может задействовать три своих новичков: Курта Зума, Даррена Флетчера и Эрика Максима Шупо-Мотинга.



САУТГЕМПТОН — СУОНСИ 17:00



Прошлый сезон Ла Лиги Маурисио Пеллегрино завершил в топ-10 с "Алавесом". То же самое в Премьер-Лиге сделал Клод Пюэль, но это не помогло ему сохранить свою работу. Таким образом, новый тренер "Саутгемптона" понимает, на что ему ориентироваться. Амбиции "святых" подтверждает отчаянное желание сохранить защитника Виргила Ван Дейка, несмотря на предлагаемые "Ливерпулем" и "Челси" сокровища. "Суонси" таким упорством похвастать не может и сейчас находится на пороге расставания со своим лучшим игроком Гульфи Сигурдссоном. "Святые" выиграли шесть из восьми последних встреч с "лебедями" в рамках высшего дивизиона при двух поражениях.



Виргил Ван Дейк не поможет "Саутгемптону" в субботу из-за вирусного заболевания. Ян Беднарек и Марио Лемина готовы принести пользу своей новой команде.



"Суонси" не задействует в этом матче как сидящего на чемоданах Сигурдссона, так и травмированных Ки Сун Юна, Натана Дайера и Фернандо Льоренте. Роке Меса и Тэммми Абрахэм к дебюту готовы.



ВЕСТ БРОМВИЧ — БОРНМУТ 17:00



Если судить по итоговой таблице прошлого сезона, то это будет встреча девятой и 10-й команд. Сохранить взятую планку — это вызов для обоих тренеров на новую кампанию. Оба клуба потрудились летом, а "Вест Бромвич" вдобавок заключил новый контракт с Тони Пьюлисом. В феврале "дрозды" одержали свою первую победу над "Борнмутом" за четыре встречи в рамках Премьер-Лиги.



"Вест Бромвич" вынужден обходиться без Гарета Макаули и Джеймса Моррисона. Ахмед Негази и Джей Родригес готовы усилить свою новую команду.



В распоряжении главного тренера "Борнмута" Эдди Хау есть трое летних новичков: Асмир Бегович, Натан Аке и Джермейн Дефо. Последний должен залечить пах в срок.



БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30



Уже в первом туре "Брайтон", являясь новичком Премьер-Лигу встречается с командой, которую едва ли не единодушно называют фаворитом этого сезона. От "Манчестер Сити" не ждут никакого другого результата, кроме уверенной победы. Последний раз эти соперники встречались в рамках чемпионата в апреле 1989, когда в рамках старого Второго Дивизиона "чайки" одолели "горожан" со счетом 2:1.



"Брайтону" предстоит оценить состояние вингера Антони Нокара. Целый ряд новичков претендуют на игровое время, но Берам Кайал и Сэм Балдок травмированы.



"Манчестер Сити" бросит в бой Эдерсона, Кайла Уолкера и Данило, но у Бенжамена Менди проблемы с бедром. Физическая форма Бернарду Силвы оставляет желать лучшего.