Венгер счастлив, что Жиру решил остаться в "Арсенале"

Оливье Жиру Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что решение нападающего Оливье Жиру остаться в клубе, несмотря на "открытую дверь", стало одним из его лучших моментов этим летом.

И хотя на старте сезона Венгер сделал своим основным нападающим Александра Лакасетта, который был приобретен за рекордные для "канониров" деньги у "Лиона", Жиру не испугался конкуренции с соотечественником.

Отвергнув ряд предложений, включая "Марсель" и "Эвертон", Оливье остался и в субботу в очередной раз доказал свою ценность для команды. 30-летний француз вышел на замену в матче первого тура Премьер-Лиги против "Лестера" и на 85-й минуте забил победный гол (4:3), приведя Венгера в восторг.

"Это великолепно, что он с нами. Должен сказать вам, в некоторый момент я открыл для него дверь, потому что я знаю, насколько важно для него играть. Но я не хотел его отпускать. В конце концов он решил остаться, и это был один из лучших дней для меня за последние недели".

"Я знаю, насколько он важен — не только как игрок, но и в раздевалке. Он имеет большой вес в команде. Я испытал облегчение, когда он решил остаться", — цитирует Венгера Evening Standard.


Метки Арсенал, Венгер, Жиру

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2017 01:20

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  1. gidro-met 12.08.2017 01:59 # gidro-met
    Вырос на годах Павлюченко и Погребняка

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  2. wengerrrro 12.08.2017 01:30 # wengerrrro
    красава, очень классно иметь такого форварда в запасе.

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