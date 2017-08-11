"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" в первом матче нового сезона Премьер-Лиги

Оливье Жиру В первом матче сезона Премьер-Лиги 2017/18 "Арсенал" одержал феерическую победу над "Лестером" со счетом 4:3.

Как и ожидалось, места в стартовом составе "канониров" получили летние новички Сеад Колашинац и Александр Лакасетт. Месут Озил также появился с первых минут, а вот форма Аарона Рэмси оказалась достаточной лишь для лавки.

Тренер "лис"Крейг Шекспир доверил место в старте новичку Харри Магуайру, который заменил травмированного Роберта Хута. Рияд Махрез появился в основе, несмотря на неопределенное будущее.

Первого гола нового сезона пришлось ждать всего полторы минуты. Мохамед Эльнени навесил в гостевую штрафную, а Лакасетт, ускользнув от Уэса Моргана, неотразимо пробил головой — 1:0.

Однако "Лестер" не заставил себя ждать с ответом. На пятой минуте Магуайр догнал уходивший за лицевую линию мяч, сделав передачу головой на Синдзи Окадзаки, а тот, также головой, пробил под перекладину — 1:1.

После столь феерического начала матча команды не стали сбавлять обороты, продолжая играть в искрометный футбол. Но постепенно хозяева обозначили свое преимущество и принялись пристреливаться — правда, в большинстве случаев неточно.

Затаившись, "лисы" разразились результативной контратакой на 29-й минуте. Марк Олбрайтон прошел по левому флангу, после чего прострелил на линию вратарской, а Джейми Варди сыграл на опережение — 1:2.

Пропущенный гол стал неожиданностью для "канониров", чья игра заметно разладилась. "Лестер" же, напротив, осмелел и стал регулярно ходить вперед. Хороший момент имел Окадзаки, пробив головой рядом со штангой.

Однако перед самым перерывом "Арсеналу" все-таки удалось сравнять счет. "Канонирам" удалось продраться по центру, и Данни Уэлбек после короткой передачи Колашинаца все-таки отправил мяч в ворота — 2:2.

Второй тайм команды начали не столь резко, однако вскоре случился очередной гол. На 56-й минуте Варди остался без опеки при подаче углового и кивком головы послал мяч в дальний угол ворот — 2:3.

Поведя в счете, "Лестер" отошел к своим воротам. Преимущество "канониров" было подавляющим, однако голкипер гостей Каспер Шмейхель действовал безошибочно.

В концовке матча "Арсеналу" все-таки удалось дожать соперника. Сперва Гранит Джака принял отбитый за пределы штрафной мяч, выполнил передачу назад на Аарона Рэмси, а тот обработал снаряд и вторым касанием нанес удар с угла вратарской — 3:3. Спустя еще несколько минут проявил себя другой вышедший на замену игрок. Речь об Оливье Жиру, замкнувшем подачу углового — 4:3.

Матч получился достойным звания дебютного в сезоне, команды устроили на двоих захватывающих спектакль. "Арсеналу" удалось прервать свою многолетнюю традицию и, наконец, стартовать в Премьер-Лиге с победы.

"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 23:40

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Последние комментарии:




  1. aaaars 12.08.2017 01:08 # aaaars
    Что то с защитой надо делать, более уверенно чтоли мужикам играть надо

    А так в гонке

    Жиру лучший нап на данный момент

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  2. gidro-met 12.08.2017 01:03 # gidro-met
    Очевидно, что Венгер собрал таки команду-мечту и теперь будет карать Мю, Мс по привычке..уже приспособился к Челси и стандартная ничейка с ЛФк.

    Единственный минус, так это слишком круто начал сезон. Кто начинает с победы самым первым обычно всовсо в итоге.

    Но Жиру и Лаказетт канеш мустанги, а еще Санчеса не было.

    Арс готов к чемпионству. Игроков в 2 раза больше чем у Челси.

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  3. theo-volkovv 12.08.2017 00:54 # theo-volkovv
    Год сурка грядет. Единственное отличие от старта прошлого сезона в том, что фарт был на стороне Арсенала, так-то очередной провал, а не какой-то там ментал стренж и т.д. Венгеру нужно очнуться и не псдеть фразы:"Извините, что он не стоит 50 млн.", а отправить этих нестоящих в топку.

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  4. gidro-met 12.08.2017 00:45 # gidro-met
    Завтра понятно, что Ливерлуп заглотнет шершавого, ну и потом лютые расправятся на изи с днищами.

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  5. gidro-met 12.08.2017 00:43 # gidro-met
    Если Арс уже в августе в тепличных условиях еле-еле побеждает середняк с тремя пропущенными.. что же будет дальше?

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  6. iroquez 12.08.2017 00:40 # iroquez
    еще рано говорить по лукузету, но пока он не такое говно как я думал

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  7. beybut1964 12.08.2017 00:34 # beybut1964
    Холдинг никакой

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  8. andros13 12.08.2017 00:28 # andros13
    я просто смотрю на Ляказета и понимаю, что Златан на его фоне просто бог футбола

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  9. futuremakermeir 12.08.2017 00:25 # futuremakermeir
    Chech
    Mustafi Kocsielny Koloshinac
    Bellerin Ramsey Zhaka Oks
    Sanchez Lacazett
    Giroud


    Дай этот состав, Веня, и чемпик в кармане

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  10. arsenallegend 12.08.2017 00:24 # arsenallegend
    Скриньте таблицу,сучки.Такой она будет в конце сезона.

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  11. never-mind 12.08.2017 00:13 # never-mind
    Когда это всё так начали наяривать на Чамберлейнеца? И некоторые пенсы, и некоторые шковзеры.. но, самое страшное некоторые конониры. Этот тупой бич уже столько матчей нам заруинил, а некоторых послушать так просто ниебаца топ куалити...

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  12. apucmokpam 12.08.2017 00:12 # apucmokpam
    Годное начало нового сезона))
    но
    мы свои яйца не на мусорке нашли (с.) кк

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  13. andros13 12.08.2017 00:08 # andros13
    я просто смотрю на Ляказета и понимаю, что Златан на его фоне просто бог футбола

    (ответить)

  14. ugunner4 12.08.2017 00:08 # ugunner4
    Космический матч. Врываемся. Ляказетт ТОП, Колашинац ТОП

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  15. mancityman 12.08.2017 00:06 # mancityman
    https://pp.userapi.com/c638225/v638225684/53066/e2zAxbmhXWo.jpg
    лемарс, максвееееееел

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  16. osprey 12.08.2017 00:06 # osprey
    Соглашусь с адекватнейшим постом адекватнейшего юзера paul-shark. Арсенал выдал прекрасный матч - открытие, искренне поздравляю всех фанатов с победой.

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  17. irbis85 12.08.2017 00:04 # irbis85
    А что никто не говорит о Колаше? Отличный матч провел...мареза простой съел с потрохами...танк

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  18. vav 12.08.2017 00:03 # vav
    арсенал вечный везунчик. если убрать их везение то борьба только за 5-6 места

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  19. pauk 12.08.2017 00:03 # pauk
    Венгер что в прошлом году у судей сосал (привет из бернли, чуваки!)
    что в этом решил не тянуть резину (рука озила - левый угловой, с которого забили)
    Видимо судейский корпус АПЛ любит беззубый рот седого ) ну и отлично. Лестер жалко, но Arsene Wenger we want you to stay!

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  20. paul-shark 12.08.2017 00:02 # paul-shark
    отличный матч. с победой канониров, по красоте.

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