"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" в первом матче нового сезона Премьер-Лиги
В первом матче сезона Премьер-Лиги 2017/18 "Арсенал" одержал феерическую победу над "Лестером" со счетом 4:3.
Как и ожидалось, места в стартовом составе "канониров" получили летние новички Сеад Колашинац и Александр Лакасетт. Месут Озил также появился с первых минут, а вот форма Аарона Рэмси оказалась достаточной лишь для лавки.
Тренер "лис"Крейг Шекспир доверил место в старте новичку Харри Магуайру, который заменил травмированного Роберта Хута. Рияд Махрез появился в основе, несмотря на неопределенное будущее.
Первого гола нового сезона пришлось ждать всего полторы минуты. Мохамед Эльнени навесил в гостевую штрафную, а Лакасетт, ускользнув от Уэса Моргана, неотразимо пробил головой — 1:0.
Однако "Лестер" не заставил себя ждать с ответом. На пятой минуте Магуайр догнал уходивший за лицевую линию мяч, сделав передачу головой на Синдзи Окадзаки, а тот, также головой, пробил под перекладину — 1:1.
После столь феерического начала матча команды не стали сбавлять обороты, продолжая играть в искрометный футбол. Но постепенно хозяева обозначили свое преимущество и принялись пристреливаться — правда, в большинстве случаев неточно.
Затаившись, "лисы" разразились результативной контратакой на 29-й минуте. Марк Олбрайтон прошел по левому флангу, после чего прострелил на линию вратарской, а Джейми Варди сыграл на опережение — 1:2.
Пропущенный гол стал неожиданностью для "канониров", чья игра заметно разладилась. "Лестер" же, напротив, осмелел и стал регулярно ходить вперед. Хороший момент имел Окадзаки, пробив головой рядом со штангой.
Однако перед самым перерывом "Арсеналу" все-таки удалось сравнять счет. "Канонирам" удалось продраться по центру, и Данни Уэлбек после короткой передачи Колашинаца все-таки отправил мяч в ворота — 2:2.
Второй тайм команды начали не столь резко, однако вскоре случился очередной гол. На 56-й минуте Варди остался без опеки при подаче углового и кивком головы послал мяч в дальний угол ворот — 2:3.
Поведя в счете, "Лестер" отошел к своим воротам. Преимущество "канониров" было подавляющим, однако голкипер гостей Каспер Шмейхель действовал безошибочно.
В концовке матча "Арсеналу" все-таки удалось дожать соперника. Сперва Гранит Джака принял отбитый за пределы штрафной мяч, выполнил передачу назад на Аарона Рэмси, а тот обработал снаряд и вторым касанием нанес удар с угла вратарской — 3:3. Спустя еще несколько минут проявил себя другой вышедший на замену игрок. Речь об Оливье Жиру, замкнувшем подачу углового — 4:3.
Матч получился достойным звания дебютного в сезоне, команды устроили на двоих захватывающих спектакль. "Арсеналу" удалось прервать свою многолетнюю традицию и, наконец, стартовать в Премьер-Лиге с победы.
"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче
11.08.2017 23:40
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Последние комментарии:
Что то с защитой надо делать, более уверенно чтоли мужикам играть надо
А так в гонке
Жиру лучший нап на данный момент
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Очевидно, что Венгер собрал таки команду-мечту и теперь будет карать Мю, Мс по привычке..уже приспособился к Челси и стандартная ничейка с ЛФк.
Единственный минус, так это слишком круто начал сезон. Кто начинает с победы самым первым обычно всовсо в итоге.
Но Жиру и Лаказетт канеш мустанги, а еще Санчеса не было.
Арс готов к чемпионству. Игроков в 2 раза больше чем у Челси.
(ответить)
Год сурка грядет. Единственное отличие от старта прошлого сезона в том, что фарт был на стороне Арсенала, так-то очередной провал, а не какой-то там ментал стренж и т.д. Венгеру нужно очнуться и не псдеть фразы:"Извините, что он не стоит 50 млн.", а отправить этих нестоящих в топку.
(ответить)
Завтра понятно, что Ливерлуп заглотнет шершавого, ну и потом лютые расправятся на изи с днищами.
(ответить)
Если Арс уже в августе в тепличных условиях еле-еле побеждает середняк с тремя пропущенными.. что же будет дальше?
(ответить)
еще рано говорить по лукузету, но пока он не такое говно как я думал
(ответить)
Холдинг никакой
(ответить)
я просто смотрю на Ляказета и понимаю, что Златан на его фоне просто бог футбола
(ответить)
Chech
Mustafi Kocsielny Koloshinac
Bellerin Ramsey Zhaka Oks
Sanchez Lacazett
Giroud
Дай этот состав, Веня, и чемпик в кармане
(ответить)
Скриньте таблицу,сучки.Такой она будет в конце сезона.
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Когда это всё так начали наяривать на Чамберлейнеца? И некоторые пенсы, и некоторые шковзеры.. но, самое страшное некоторые конониры. Этот тупой бич уже столько матчей нам заруинил, а некоторых послушать так просто ниебаца топ куалити...
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Годное начало нового сезона))
но
мы свои яйца не на мусорке нашли (с.) кк
(ответить)
я просто смотрю на Ляказета и понимаю, что Златан на его фоне просто бог футбола
(ответить)
Космический матч. Врываемся. Ляказетт ТОП, Колашинац ТОП
(ответить)
https://pp.userapi.com/c638225/v638225684/53066/e2zAxbmhXWo.jpg
лемарс, максвееееееел
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Соглашусь с адекватнейшим постом адекватнейшего юзера paul-shark. Арсенал выдал прекрасный матч - открытие, искренне поздравляю всех фанатов с победой.
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А что никто не говорит о Колаше? Отличный матч провел...мареза простой съел с потрохами...танк
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арсенал вечный везунчик. если убрать их везение то борьба только за 5-6 места
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Венгер что в прошлом году у судей сосал (привет из бернли, чуваки!)
что в этом решил не тянуть резину (рука озила - левый угловой, с которого забили)
Видимо судейский корпус АПЛ любит беззубый рот седого ) ну и отлично. Лестер жалко, но Arsene Wenger we want you to stay!
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отличный матч. с победой канониров, по красоте.
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