"Арсенал" вырвал победу против "Лестера" в первом матче нового сезона Премьер-Лиги

В первом матче сезона Премьер-Лиги 2017/18 "Арсенал" одержал феерическую победу над "Лестером" со счетом 4:3.

Как и ожидалось, места в стартовом составе "канониров" получили летние новички Сеад Колашинац и Александр Лакасетт. Месут Озил также появился с первых минут, а вот форма Аарона Рэмси оказалась достаточной лишь для лавки.



Тренер "лис"Крейг Шекспир доверил место в старте новичку Харри Магуайру, который заменил травмированного Роберта Хута. Рияд Махрез появился в основе, несмотря на неопределенное будущее.



Первого гола нового сезона пришлось ждать всего полторы минуты. Мохамед Эльнени навесил в гостевую штрафную, а Лакасетт, ускользнув от Уэса Моргана, неотразимо пробил головой — 1:0.



Однако "Лестер" не заставил себя ждать с ответом. На пятой минуте Магуайр догнал уходивший за лицевую линию мяч, сделав передачу головой на Синдзи Окадзаки, а тот, также головой, пробил под перекладину — 1:1.



После столь феерического начала матча команды не стали сбавлять обороты, продолжая играть в искрометный футбол. Но постепенно хозяева обозначили свое преимущество и принялись пристреливаться — правда, в большинстве случаев неточно.



Затаившись, "лисы" разразились результативной контратакой на 29-й минуте. Марк Олбрайтон прошел по левому флангу, после чего прострелил на линию вратарской, а Джейми Варди сыграл на опережение — 1:2.



Пропущенный гол стал неожиданностью для "канониров", чья игра заметно разладилась. "Лестер" же, напротив, осмелел и стал регулярно ходить вперед. Хороший момент имел Окадзаки, пробив головой рядом со штангой.



Однако перед самым перерывом "Арсеналу" все-таки удалось сравнять счет. "Канонирам" удалось продраться по центру, и Данни Уэлбек после короткой передачи Колашинаца все-таки отправил мяч в ворота — 2:2.



Второй тайм команды начали не столь резко, однако вскоре случился очередной гол. На 56-й минуте Варди остался без опеки при подаче углового и кивком головы послал мяч в дальний угол ворот — 2:3.



Поведя в счете, "Лестер" отошел к своим воротам. Преимущество "канониров" было подавляющим, однако голкипер гостей Каспер Шмейхель действовал безошибочно.



В концовке матча "Арсеналу" все-таки удалось дожать соперника. Сперва Гранит Джака принял отбитый за пределы штрафной мяч, выполнил передачу назад на Аарона Рэмси, а тот обработал снаряд и вторым касанием нанес удар с угла вратарской — 3:3. Спустя еще несколько минут проявил себя другой вышедший на замену игрок. Речь об Оливье Жиру, замкнувшем подачу углового — 4:3.



Матч получился достойным звания дебютного в сезоне, команды устроили на двоих захватывающих спектакль. "Арсеналу" удалось прервать свою многолетнюю традицию и, наконец, стартовать в Премьер-Лиге с победы.



"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче