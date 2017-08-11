"Ливерпуль" отверг прошение Коутиньо о трансфере

"Ливерпуль" отверг прошение о трансфере своего полузащитника Филиппе Коутиньо, у которого, как теперь оказалось, не все было гладко в отношениях с главным тренером Юргеном Клоппом.

Напомним, в пятницу спекуляции относительно возможного перехода Коутиньо в "Барселону" приняли крутой оборот. Все началось с того, что владельцы мерсисайдского клуба из Fenway Sports Group выпустили официальное заявление, исключив продажу Филиппе, а тот в свою очередь подал прошение о трансфере.



Развивая эту тему Sky Sports сообщает, что Коутиньо действительно хочет покинуть "Энфилд". 25-летний бразилец считает невозможным сказать "нет" "Барселоне", ведь такого рода шанс предоставляется далеко не каждому игроку и зачастую лишь раз в жизни. Однако "Ливерпуль" отказался исполнить мечту Филиппе.



"Филиппе приложил массу усилий, чтобы договориться с клубом полюбовно, но безрезультатно. Он обладает громадной любовью к клубу и его фанатам, но как Стивен Джеррард и Луис Суарес отмечали в прошлом, "Ливерпуль" не расстается со своими игроками в дружеских отношениях", — сообщил член семьи Коутиньо Sky Sports.



Также неназванный член семьи Филиппе поведал, что за последние шесть месяцев у Коутиньо нередко возникали разногласия с Клоппом — бразилец бывал разочарован своей ролью в команде и испытывал обиду на тренера.