Конте не нуждается в симпатиях Венгера
Главный тренер "Челси" Антонио Конте отверг совет своего коллеги из "Арсенала" Арсена Венгера вернуть ряд отправленных в аренду игроков, чтобы увеличить глубину состава.
Накануне старта нового сезона Конте не устает жаловаться на недостаточное количество игроков в своем распоряжении. Венгер выразил симпатию своему коллеге по тренерскому цеху, заодно предложив решение возникшей проблемы.
Однако итальянец поспешил отвергнуть совет Венгера, отметив, что отправленные им в аренду игроки недостаточно хороши для выступлений за "Челси".
"Я не нуждаюсь в симпатиях со стороны кого-либо из тренеров по поводу этой ситуации. Это все, что я хочу сказать. Думаю, наша ситуация ясна, и мне не нужна симпатия".
"Если клуб решил отправить игрока в аренду для развития, то это потому, что данный игрок не готов выступать за "Челси", — цитирует Конте Daily Mail.
11.08.2017 21:00
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Последние комментарии:
жестко у Контекса от Эменало горит
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подсказка говнопереводчику с fapla - sympathy это не симпатия, а сожаление или сочувствие
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Слишком много чести пуховику, надо вообще не отвечать
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норм старичек поджег парика
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просто опоссал старичка,ахааха
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