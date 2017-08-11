Конте не нуждается в симпатиях Венгера

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте отверг совет своего коллеги из "Арсенала" Арсена Венгера вернуть ряд отправленных в аренду игроков, чтобы увеличить глубину состава.

Накануне старта нового сезона Конте не устает жаловаться на недостаточное количество игроков в своем распоряжении. Венгер выразил симпатию своему коллеге по тренерскому цеху, заодно предложив решение возникшей проблемы.

Однако итальянец поспешил отвергнуть совет Венгера, отметив, что отправленные им в аренду игроки недостаточно хороши для выступлений за "Челси".

"Я не нуждаюсь в симпатиях со стороны кого-либо из тренеров по поводу этой ситуации. Это все, что я хочу сказать. Думаю, наша ситуация ясна, и мне не нужна симпатия".

"Если клуб решил отправить игрока в аренду для развития, то это потому, что данный игрок не готов выступать за "Челси", — цитирует Конте Daily Mail.


Метки Арсенал, Венгер, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 21:00

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  1. farot 11.08.2017 21:46 # farot
    жестко у Контекса от Эменало горит

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  2. nikifor 11.08.2017 21:33 # nikifor
    подсказка говнопереводчику с fapla - sympathy это не симпатия, а сожаление или сочувствие

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  3. infamous 11.08.2017 21:13 # infamous
    Слишком много чести пуховику, надо вообще не отвечать

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  4. t1mon1 11.08.2017 21:12 # t1mon1
    норм старичек поджег парика

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  5. thegodfather 11.08.2017 21:05 # thegodfather
    просто опоссал старичка,ахааха

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