Конте не нуждается в симпатиях Венгера

Главный тренер "Челси" Антонио Конте отверг совет своего коллеги из "Арсенала" Арсена Венгера вернуть ряд отправленных в аренду игроков, чтобы увеличить глубину состава.

Накануне старта нового сезона Конте не устает жаловаться на недостаточное количество игроков в своем распоряжении. Венгер выразил симпатию своему коллеге по тренерскому цеху, заодно предложив решение возникшей проблемы.



Однако итальянец поспешил отвергнуть совет Венгера, отметив, что отправленные им в аренду игроки недостаточно хороши для выступлений за "Челси".



"Я не нуждаюсь в симпатиях со стороны кого-либо из тренеров по поводу этой ситуации. Это все, что я хочу сказать. Думаю, наша ситуация ясна, и мне не нужна симпатия".



"Если клуб решил отправить игрока в аренду для развития, то это потому, что данный игрок не готов выступать за "Челси", — цитирует Конте Daily Mail.