Клопп готов обойтись без новичков

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что готов обойтись без новичков в остатке трансферного окна.

Долгое время "Ливерпуль" претендовал на защитника и капитана "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, явно намекая на желание усилить центр обороны. После того, как "святые" отказались от сделки, мерсисайдский клуб снизил активность на трансферном рынке.

По словам Клоппа, в остатке трансферного окна "красные" купят только тех игроков, которых он хочет видеть в команде. Если по ним будут проблемы, Юрген готов вообще обойтись без новичков.

"Если мы подпишем новых игроков, то только потому, что я хотел видеть их в команде. Если таких игроков не найдется, то мы обойдемся без новичков".

"Мы не рассматриваем альтернативные варианты на случай отказа. Я могу спокойно вступить в сезон с этой группой игроков, для меня это не проблема", - цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".



Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор foxmcfc   

Дата 11.08.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 487

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  1. blackdreamer 11.08.2017 20:13 # blackdreamer
    как всегда топ трансферы от пиздаболов америкосов
    в след ТО будут санта барбары как месси и кри ро переходят в пуль за 100000000 евро но блять их не отпускают а они так хотят
    и по этому подпишем 1 бича из сайта ( тадич давай ) + ньнейма на лавку
    Это пацаны будут топ трансферы 2018 года

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  2. bratella 11.08.2017 20:09 # bratella
    Правильно, гений и без трансфертом будет творить, но ван Дейка нужно подписывать.

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  3. manlover 11.08.2017 20:08 # manlover
    Терпила!

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  4. pauk 11.08.2017 20:06 # pauk
    фриц просто не планирует бороться за чемпионство, думает в четверку попадает и с таким составом. ну чтож -удачи. будет не легко.

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  5. pauk 11.08.2017 20:05 # pauk
    "Если мы подпишем новых игроков, то только потому, что я хотел видеть их в команде.
    Источник: http://fapl.ru/posts/56622/

    Ебать он Мирон )) Я приду и тебя разъебу, но тогда, когда мне это будет выгодно

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  6. farot 11.08.2017 20:04 # farot
    Видимо и дальше решил паразитировать на багаже Роджерса

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  7. mancunia-planet 11.08.2017 20:00 # mancunia-planet
    Хлоп Топ

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