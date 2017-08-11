Клопп готов обойтись без новичков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что готов обойтись без новичков в остатке трансферного окна.

Долгое время "Ливерпуль" претендовал на защитника и капитана "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, явно намекая на желание усилить центр обороны. После того, как "святые" отказались от сделки, мерсисайдский клуб снизил активность на трансферном рынке.



По словам Клоппа, в остатке трансферного окна "красные" купят только тех игроков, которых он хочет видеть в команде. Если по ним будут проблемы, Юрген готов вообще обойтись без новичков.



"Если мы подпишем новых игроков, то только потому, что я хотел видеть их в команде. Если таких игроков не найдется, то мы обойдемся без новичков".



"Мы не рассматриваем альтернативные варианты на случай отказа. Я могу спокойно вступить в сезон с этой группой игроков, для меня это не проблема", - цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".