Клопп готов обойтись без новичков
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что готов обойтись без новичков в остатке трансферного окна.
Долгое время "Ливерпуль" претендовал на защитника и капитана "Саутгемптона" Виргила Ван Дейка, явно намекая на желание усилить центр обороны. После того, как "святые" отказались от сделки, мерсисайдский клуб снизил активность на трансферном рынке.
По словам Клоппа, в остатке трансферного окна "красные" купят только тех игроков, которых он хочет видеть в команде. Если по ним будут проблемы, Юрген готов вообще обойтись без новичков.
"Если мы подпишем новых игроков, то только потому, что я хотел видеть их в команде. Если таких игроков не найдется, то мы обойдемся без новичков".
"Мы не рассматриваем альтернативные варианты на случай отказа. Я могу спокойно вступить в сезон с этой группой игроков, для меня это не проблема", - цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".
11.08.2017 20:00
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Последние комментарии:
как всегда топ трансферы от пиздаболов америкосов
в след ТО будут санта барбары как месси и кри ро переходят в пуль за 100000000 евро но блять их не отпускают а они так хотят
и по этому подпишем 1 бича из сайта ( тадич давай ) + ньнейма на лавку
Это пацаны будут топ трансферы 2018 года
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Правильно, гений и без трансфертом будет творить, но ван Дейка нужно подписывать.
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Терпила!
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фриц просто не планирует бороться за чемпионство, думает в четверку попадает и с таким составом. ну чтож -удачи. будет не легко.
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"Если мы подпишем новых игроков, то только потому, что я хотел видеть их в команде.
Источник: http://fapl.ru/posts/56622/
Ебать он Мирон )) Я приду и тебя разъебу, но тогда, когда мне это будет выгодно
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Видимо и дальше решил паразитировать на багаже Роджерса
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Хлоп Топ
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