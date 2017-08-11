Моуриньо подтвердил, что Ибрагимович договаривается о возвращении в МЮ

Златан Ибрагимович Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что его клуб обсуждает новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Несмотря на истекший в конце прошлого сезона контракт, 35-летний швед проходит реабилитацию после операции на колене на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.

Фотографии Златана в социальных сетях свидетельствуют о том, что процесс восстановления движется более чем успешно. Может даже показаться, что Ибрагимович готов сыграть хоть завтра, однако Моуриньо по-прежнему рассчитывает на возвращение ветерана лишь ко второй половине сезона 2017/18.

"Он травмирован, и ему требуется время на восстановление. Он не готов сыграть завтра, поэтому у нас нет срочности, нет необходимости спешить с новым контрактом".

"Я просто думаю, что он дал четко понять — прошлого года ему было недостаточно. Он думает, что способен на большее, он хочет еще поиграть в футбол на высочайшем уровне".

"Поэтому мы общаемся и обсуждаем его возвращение к нам на вторую половину сезона", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 19:00

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  1. osivori 11.08.2017 19:19 # osivori
    мдааа номерок мудакова накрылся

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  2. wengerrrro 11.08.2017 19:16 # wengerrrro
    трансфер, купили лукаку называется)

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  3. asnural 11.08.2017 19:14 # asnural
    Коста возвращается в Челси! Чемпионат можно не начинать..

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  4. chebrec 11.08.2017 19:11 # chebrec
    Ромалэ приуныл

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  5. chelsea-69 11.08.2017 19:06 # chelsea-69
    Без нападающего тяжко будет, да

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