Моуриньо подтвердил, что Ибрагимович договаривается о возвращении в МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что его клуб обсуждает новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Несмотря на истекший в конце прошлого сезона контракт, 35-летний швед проходит реабилитацию после операции на колене на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.



Фотографии Златана в социальных сетях свидетельствуют о том, что процесс восстановления движется более чем успешно. Может даже показаться, что Ибрагимович готов сыграть хоть завтра, однако Моуриньо по-прежнему рассчитывает на возвращение ветерана лишь ко второй половине сезона 2017/18.



"Он травмирован, и ему требуется время на восстановление. Он не готов сыграть завтра, поэтому у нас нет срочности, нет необходимости спешить с новым контрактом".



"Я просто думаю, что он дал четко понять — прошлого года ему было недостаточно. Он думает, что способен на большее, он хочет еще поиграть в футбол на высочайшем уровне".



"Поэтому мы общаемся и обсуждаем его возвращение к нам на вторую половину сезона", — цитирует Моуриньо Sky Sports.