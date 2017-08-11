Моуриньо подтвердил, что Ибрагимович договаривается о возвращении в МЮ
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что его клуб обсуждает новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Несмотря на истекший в конце прошлого сезона контракт, 35-летний швед проходит реабилитацию после операции на колене на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне.
Фотографии Златана в социальных сетях свидетельствуют о том, что процесс восстановления движется более чем успешно. Может даже показаться, что Ибрагимович готов сыграть хоть завтра, однако Моуриньо по-прежнему рассчитывает на возвращение ветерана лишь ко второй половине сезона 2017/18.
"Он травмирован, и ему требуется время на восстановление. Он не готов сыграть завтра, поэтому у нас нет срочности, нет необходимости спешить с новым контрактом".
"Я просто думаю, что он дал четко понять — прошлого года ему было недостаточно. Он думает, что способен на большее, он хочет еще поиграть в футбол на высочайшем уровне".
"Поэтому мы общаемся и обсуждаем его возвращение к нам на вторую половину сезона", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
11.08.2017 19:00
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