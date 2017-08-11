Мората: "Я сыграл только 15 минут, а меня уже убивают"
Нападающий "Челси" Альваро Мората поставил перед собой цель забить более 20 голов в своем дебютном английском сезоне, а также пожаловался на преждевременную критику.
Отметившись появлением на замену в концовке матча за Суперкубок Англии против "Арсенала", Мората уже навлек на себя критику — как парой упущенных моментов, так и промахом в серии пенальти.
24-летний испанец, обошедшийся "синим" в 70 миллионов фунтов. считает, что публика спешит с выводами в отношении него. Альваро надеется заткнуть критиков своей результативностью.
"Я согласен, что за меня заплатили очень большие деньги, однако я достаточно силен духом, чтобы играть спокойно и в своем стиле".
"Я сыграл только два предсезонных матча и 15 минут в Суперкубке, не реализовав пенальти, а меня уже убивают, поэтому я знаю, чего ждать впереди".
"Чтобы осуществить столь большой трансфер, требуется заплатить такие деньги. Это нечто, что мотивирует меня и заставляет трудиться усерднее каждый день. Я знаю, что ко мне двойное внимание по сравнению со многими".
"Я хочу забить больше 20 голов. Это моя работа. Однако я не одержим этим, и выигрывать трофеи с командой для меня важнее. К примеру, выступая за "Ювентус", я не забивал более 20 голов. Зато я выиграл все возможные трофеи, за исключением Лиги Чемпионов. Я забивал 15 или 16 голов и выигрывал трофеи. Другие нападающие могли забить 35 и не выиграть ничего", — сообщил Мората Marca.
11.08.2017 18:00
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Да никто тебя пока не убивает, пока живи. Мы в тебя верим, у нас нет выбора.)))
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Даже не думал, что он настолько деревянный.
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В англии журналюги такие. Нечего жаловаться
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Ну так а че он хотел, не на банке сидеть-таки
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извините, играть за Великий клуб большая ответственность...
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это он из под шконаря орет ?
ну ясно, синие братки астер и фагор только этому могут научить
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это все пользователей фапла тебя убивают..... беги сын мой обратно в испанию пока не поздно
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Уже принял порцию жёлтенькой
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разкукарекался петух. посмотрим что ты из себя стоишь в АПЛ
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Это же щолси, чего ты еще ожидал в этой помойке? Торрец за 80 млн оказался
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