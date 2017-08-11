Мората: "Я сыграл только 15 минут, а меня уже убивают"

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората поставил перед собой цель забить более 20 голов в своем дебютном английском сезоне, а также пожаловался на преждевременную критику.

Отметившись появлением на замену в концовке матча за Суперкубок Англии против "Арсенала", Мората уже навлек на себя критику — как парой упущенных моментов, так и промахом в серии пенальти.

24-летний испанец, обошедшийся "синим" в 70 миллионов фунтов. считает, что публика спешит с выводами в отношении него. Альваро надеется заткнуть критиков своей результативностью.

"Я согласен, что за меня заплатили очень большие деньги, однако я достаточно силен духом, чтобы играть спокойно и в своем стиле".

"Я сыграл только два предсезонных матча и 15 минут в Суперкубке, не реализовав пенальти, а меня уже убивают, поэтому я знаю, чего ждать впереди".

"Чтобы осуществить столь большой трансфер, требуется заплатить такие деньги. Это нечто, что мотивирует меня и заставляет трудиться усерднее каждый день. Я знаю, что ко мне двойное внимание по сравнению со многими".

"Я хочу забить больше 20 голов. Это моя работа. Однако я не одержим этим, и выигрывать трофеи с командой для меня важнее. К примеру, выступая за "Ювентус", я не забивал более 20 голов. Зато я выиграл все возможные трофеи, за исключением Лиги Чемпионов. Я забивал 15 или 16 голов и выигрывал трофеи. Другие нападающие могли забить 35 и не выиграть ничего", — сообщил Мората Marca.


Метки Мората, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 11.08.2017 18:47 # sexan
    Да никто тебя пока не убивает, пока живи. Мы в тебя верим, у нас нет выбора.)))

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  2. fc-oil 11.08.2017 18:44 # fc-oil
    Даже не думал, что он настолько деревянный.

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  3. van-der-slav 11.08.2017 18:31 # van-der-slav
    В англии журналюги такие. Нечего жаловаться

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  4. roma-1878 11.08.2017 18:26 # roma-1878
    Ну так а че он хотел, не на банке сидеть-таки

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  5. mancunia-planet 11.08.2017 18:24 # mancunia-planet
    извините, играть за Великий клуб большая ответственность...

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  6. megan063 11.08.2017 18:20 # megan063
    это он из под шконаря орет ?
    ну ясно, синие братки астер и фагор только этому могут научить

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  7. sj606 11.08.2017 18:11 # sj606
    это все пользователей фапла тебя убивают..... беги сын мой обратно в испанию пока не поздно

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  8. januzaj00 11.08.2017 18:09 # januzaj00
    Уже принял порцию жёлтенькой

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  9. manutd-20champ 11.08.2017 18:07 # manutd-20champ
    разкукарекался петух. посмотрим что ты из себя стоишь в АПЛ

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  10. rav-07 11.08.2017 18:03 # rav-07
    Это же щолси, чего ты еще ожидал в этой помойке? Торрец за 80 млн оказался

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