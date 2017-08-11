Мората: "Я сыграл только 15 минут, а меня уже убивают"

Нападающий "Челси" Альваро Мората поставил перед собой цель забить более 20 голов в своем дебютном английском сезоне, а также пожаловался на преждевременную критику.

Отметившись появлением на замену в концовке матча за Суперкубок Англии против "Арсенала", Мората уже навлек на себя критику — как парой упущенных моментов, так и промахом в серии пенальти.



24-летний испанец, обошедшийся "синим" в 70 миллионов фунтов. считает, что публика спешит с выводами в отношении него. Альваро надеется заткнуть критиков своей результативностью.



"Я согласен, что за меня заплатили очень большие деньги, однако я достаточно силен духом, чтобы играть спокойно и в своем стиле".



"Я сыграл только два предсезонных матча и 15 минут в Суперкубке, не реализовав пенальти, а меня уже убивают, поэтому я знаю, чего ждать впереди".



"Чтобы осуществить столь большой трансфер, требуется заплатить такие деньги. Это нечто, что мотивирует меня и заставляет трудиться усерднее каждый день. Я знаю, что ко мне двойное внимание по сравнению со многими".



"Я хочу забить больше 20 голов. Это моя работа. Однако я не одержим этим, и выигрывать трофеи с командой для меня важнее. К примеру, выступая за "Ювентус", я не забивал более 20 голов. Зато я выиграл все возможные трофеи, за исключением Лиги Чемпионов. Я забивал 15 или 16 голов и выигрывал трофеи. Другие нападающие могли забить 35 и не выиграть ничего", — сообщил Мората Marca.