Венгер исключает переход Махреза в "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб никогда не был близок к покупке Рияда Махоеза из "Лестера".

Известно, что прошлым летом "Арсенал" интересовался лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам чемпионского для "лис" сезона. Рассмотрев предложение, Рияд предпочел остаться в "Лестере" и даже подписал новый контракт.



После провальной защиты титула алжирец успел пожалеть об этом решении. Рияд публично заявил, что хочет покинуть "Лестера" и в идеале отправиться в клуб из первой шестерки Премьер-Лиги.



В ответ Венгер сообщил, что "Арсенал" никогда не был близок к покупке 26-летнего вингера. Рияд может забыть о переходе на "Эмирейтс" – игроки такого плана у Арсена уже есть.



"Мы никогда не были близки к его покупке. Я высоко ценю игровые качества Махреза, но у нас уже есть похожие на него игроки - например, Алекс Ивоби, Джек Уилшир и Месут Озил", - цитирует Венгера Daily Mail.