Бруно Мартинс Инди вернулся в "Стоук"
Защитник Бруно Мартинс Инди официально вернулся в "Стоук", будучи выкупленным у "Порту" за 7 миллионов фунтов.
Напомним, прошлый сезон 25-летний игрок сборной Голландии провел у "гончаров" на правах аренды, приняв участие в 35 матчах с учетом всех соревнований и забив один гол.
В конце сезона "Стоук" сразу же выразил желание выкупить Бруно, однако договориться двум клуба удалось только сейчас. Сегодня Мартинс Инди заключил с "гончарами" контракт на пять лет.
"Бруно понравилось у нас в прошлом сезоне, и мы не делали секрета из своего желания выкупить его после истечения аренды. Нам пришлось быть терпеливыми в процессе общения с "Порту", но мы довольны исходом", — сообщил исполнительный директор "Стоука" Тони Скоулз.
11.08.2017 16:10
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