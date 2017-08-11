1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

Рияд Махрез В пятницу 11 августа поединком "Арсенала" и "Лестера" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 21:45

Впервые в истории новый сезон Премьер-Лиги берет старт в пятницу вечером. Этим по-настоящему историческим матчем станет противостояние на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Лестером". Первый в прошлой кампании впервые при Арсене Венгере финишировал за пределами топ-4, а второй сложил с себя полномочия чемпиона.

Вообще, "канониры", называемые букмекером только пятым фаворитом на завоевание титула, стали очень плохо начинать новый сезон Премьер-Лиги — только одна победа в семи последних матчах в рамках первого тура при четырех поражениях.

"Лисы" имеют очень печальную статистику против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги — 21 матч без побед (7 побед, 14 поражений). Последний раз "Лестеру" удалось обыграть "канониров" в их первой встрече в Премьер-Лиге — 2:1 в ноябре 1994.

В стартовом составе "Арсенала" надеются дебютировать летние новички Сеад Колашинац и Александр Лакасетт. Алексис Санчес травмирован, а Лоран Косьелни дисквалифицирован. Пер Мертезакер, Месут Озил, Джек Уилшир и Аарон Рэмси под вопросом.

"Лестер" не сможет рассчитывать на полузащитников Данни Дринкуотера и Висенте Иборру. Роберт Хут восстанавливается после операции на лодыжке, поэтому его место в сердце обороны займет новичок Харри Магуайр.


Метки анонс тура, Арсенал, Лестер

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 16:00

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  1. selfish 11.08.2017 16:52 # selfish
    Арсеналий

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  2. timofey 11.08.2017 16:36 # timofey
    Ура! Арсенал Арсенал Арсенал!
    Обоссым еще одну минуту помойку!
    Членсосы уже напились мочи, щас
    Других угостим

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  3. reddevil13 11.08.2017 16:30 # reddevil13
    Изи бризи победка

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  4. reams 11.08.2017 16:23 # reams
    Изи катка для Арсигньеля, 3-0. Ну может 3-1 будет, повезет лисам, если Лязет уже в первом матче не оформит хеттрик

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  5. royal-arsenal 11.08.2017 16:11 # royal-arsenal
    Поддерживаю! Будет дубль Лаказетта!
    И Миха, почему не на главной новость о матче топариков??

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  6. mancunia-planet 11.08.2017 16:08 # mancunia-planet
    1 тур ништяк ваще ох_енно зае_ись на_уй
    ура

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  7. chelseafanmd 11.08.2017 16:06 # chelseafanmd
    пента трик кала

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  8. toledo 11.08.2017 16:00 # toledo
    Дубль Лаказетта.

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