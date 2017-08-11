1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу 11 августа поединком "Арсенала" и "Лестера" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 21:45



Впервые в истории новый сезон Премьер-Лиги берет старт в пятницу вечером. Этим по-настоящему историческим матчем станет противостояние на "Эмирейтс" между "Арсеналом" и "Лестером". Первый в прошлой кампании впервые при Арсене Венгере финишировал за пределами топ-4, а второй сложил с себя полномочия чемпиона.



Вообще, "канониры", называемые букмекером только пятым фаворитом на завоевание титула, стали очень плохо начинать новый сезон Премьер-Лиги — только одна победа в семи последних матчах в рамках первого тура при четырех поражениях.



"Лисы" имеют очень печальную статистику против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги — 21 матч без побед (7 побед, 14 поражений). Последний раз "Лестеру" удалось обыграть "канониров" в их первой встрече в Премьер-Лиге — 2:1 в ноябре 1994.



В стартовом составе "Арсенала" надеются дебютировать летние новички Сеад Колашинац и Александр Лакасетт. Алексис Санчес травмирован, а Лоран Косьелни дисквалифицирован. Пер Мертезакер, Месут Озил, Джек Уилшир и Аарон Рэмси под вопросом.



"Лестер" не сможет рассчитывать на полузащитников Данни Дринкуотера и Висенте Иборру. Роберт Хут восстанавливается после операции на лодыжке, поэтому его место в сердце обороны займет новичок Харри Магуайр.