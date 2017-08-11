Коутиньо подал прошение о трансфере
Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо отреагировал на отказ владельцев клуба отпустить его с "Энфилда", подав прошение о трансфере.
Напомним, сегодня владельцы мерсисайдского клуба из американской компании Fenway Sports Group выпустили официальное заявление, исключив продажу Коутиньо в "Барселону" в текущее трансферное окно.
"Когда FSG говорит нечто подобное, вопросов больше не остается. И я сам говорил это несколько раз, но, возможно, мои слова не были ясны на 100 процентов. Теперь вы можете прочитать заявление, и мне нечего добавить", — сообщил тренер Юрген Клопп на пресс-конференции в пятницу.
До сих пор 25-летний бразилец хранил молчание относительно всей этой ситуации, однако заявление FSG переполнило его чашу терпения, и сейчас Филиппе подал прошение о трансфере.
И хотя официально "Ливерпуль" это отрицает, Sky Sports располагает информацией, что Коутиньо действительно выразил желание отправиться в "Барселону", которая готовит уже свое третье предложение о покупке лидера команды Юргена Клоппа.
По информации источника, "Барса" готова выложить до 110 миллионов фунтов за Коутиньо, у которого остается еще пять лет по контракту с "Ливерпулем".
Добавим, что Коутиньо в любом случае пропускает матч первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" из-за травмы.
11.08.2017 15:15
Просмотров: 1027
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Шняга какая-то на самом деле. Но если и так, то теперь выход Стиви Джи, он уговорит ещё на один сезон.
(ответить)
НИКАКОЕ ПРОШЕНИЕ ОН НЕ ДАВАЛ!ЭТО УТКА!РАСХОДИТЕСЬ
(ответить)
Ахаха) а как жи болелы лузерхуля которые молились на его мочу? Очередной золотой дождик для фанов
(ответить)
Только обосcанный скум может повестись на такую херню.
(ответить)
Подобрали нонейма - и он так сука благодарит.
Вот латиносы сцанные...Сейчас бы играл в каком нить Спартаке как второсортный пыльный товар, который никогда не раскрылся.
Ведь если удержат то будет "грустить" и играть через куйй.
ЛФК ебаннный трамплин для ТОП клубов.Увы блеять.
Но тем не менее чемпиками будет уже в этом году.Против Лукак и прочей поебени хватает и того ресурса.
(ответить)
Вранье. Не мог он такое сказать. Тем более подобное официальное заявление должны были дать с учетом разговора с игроком и его мнения.
(ответить)
Гарай в Спартаке не??
(ответить)
Ахаха. Сука )) ну в Ливерхуе по-другому быть не помогло. Понюхали якобы наличие яиц и получайте. Продавайте за 110. Чиста ВВД и Милли цп.
(ответить)
Опровергли уже
(ответить)
нежданчик для верующих скаузерят
(ответить)
ахахахахахахахахахахахахахахах!!!
(ответить)
Барса сучки все же) я бы продал за 100 млн. Вообще не понимаю как можно давать даже 50-60 за него. Выше среднего уровня игрок, травматичный и не стабильный, хоть и может матчвинером быть иногда...
(ответить)
мда...совсем интрига...что скажет герр Юрген?
(ответить)
5 лет по контракту. отступных нет. леоль
вопрос
обязан ли клуб реагировать на "запрос от трансфере" от игрока? или может потребовать 150 млн фунтов и послать накуй желания игрока, фиксированных отступных ведь нет. Так в чем же прикол тогда этого ссаного запроса, если у него нет никакой юрсилы?) только тренера разозлит и болел
(ответить)
ахахааа... ну, чё, олухи обоссаны как всегда)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий