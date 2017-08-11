Коутиньо подал прошение о трансфере

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо отреагировал на отказ владельцев клуба отпустить его с "Энфилда", подав прошение о трансфере.

Напомним, сегодня владельцы мерсисайдского клуба из американской компании Fenway Sports Group выпустили официальное заявление, исключив продажу Коутиньо в "Барселону" в текущее трансферное окно.



"Когда FSG говорит нечто подобное, вопросов больше не остается. И я сам говорил это несколько раз, но, возможно, мои слова не были ясны на 100 процентов. Теперь вы можете прочитать заявление, и мне нечего добавить", — сообщил тренер Юрген Клопп на пресс-конференции в пятницу.



До сих пор 25-летний бразилец хранил молчание относительно всей этой ситуации, однако заявление FSG переполнило его чашу терпения, и сейчас Филиппе подал прошение о трансфере.



И хотя официально "Ливерпуль" это отрицает, Sky Sports располагает информацией, что Коутиньо действительно выразил желание отправиться в "Барселону", которая готовит уже свое третье предложение о покупке лидера команды Юргена Клоппа.



По информации источника, "Барса" готова выложить до 110 миллионов фунтов за Коутиньо, у которого остается еще пять лет по контракту с "Ливерпулем".



Добавим, что Коутиньо в любом случае пропускает матч первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" из-за травмы.