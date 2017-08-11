Коутиньо подал прошение о трансфере

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо отреагировал на отказ владельцев клуба отпустить его с "Энфилда", подав прошение о трансфере.

Напомним, сегодня владельцы мерсисайдского клуба из американской компании Fenway Sports Group выпустили официальное заявление, исключив продажу Коутиньо в "Барселону" в текущее трансферное окно.

"Когда FSG говорит нечто подобное, вопросов больше не остается. И я сам говорил это несколько раз, но, возможно, мои слова не были ясны на 100 процентов. Теперь вы можете прочитать заявление, и мне нечего добавить", — сообщил тренер Юрген Клопп на пресс-конференции в пятницу.

До сих пор 25-летний бразилец хранил молчание относительно всей этой ситуации, однако заявление FSG переполнило его чашу терпения, и сейчас Филиппе подал прошение о трансфере.

И хотя официально "Ливерпуль" это отрицает, Sky Sports располагает информацией, что Коутиньо действительно выразил желание отправиться в "Барселону", которая готовит уже свое третье предложение о покупке лидера команды Юргена Клоппа.

По информации источника, "Барса" готова выложить до 110 миллионов фунтов за Коутиньо, у которого остается еще пять лет по контракту с "Ливерпулем".

Добавим, что Коутиньо в любом случае пропускает матч первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" из-за травмы.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 15:15

Количество просмотров Просмотров: 1027

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.08.2017 15:31 # sausage
    Шняга какая-то на самом деле. Но если и так, то теперь выход Стиви Джи, он уговорит ещё на один сезон.

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  2. liverbro 11.08.2017 15:31 # liverbro
    НИКАКОЕ ПРОШЕНИЕ ОН НЕ ДАВАЛ!ЭТО УТКА!РАСХОДИТЕСЬ

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  3. mazinho-united 11.08.2017 15:28 # mazinho-united
    Ахаха) а как жи болелы лузерхуля которые молились на его мочу? Очередной золотой дождик для фанов

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  4. f345 11.08.2017 15:28 # f345
    Только обосcанный скум может повестись на такую херню.

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  5. skychnie-oboi 11.08.2017 15:27 # skychnie-oboi
    Подобрали нонейма - и он так сука благодарит.
    Вот латиносы сцанные...Сейчас бы играл в каком нить Спартаке как второсортный пыльный товар, который никогда не раскрылся.
    Ведь если удержат то будет "грустить" и играть через куйй.
    ЛФК ебаннный трамплин для ТОП клубов.Увы блеять.
    Но тем не менее чемпиками будет уже в этом году.Против Лукак и прочей поебени хватает и того ресурса.

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  6. akadam 11.08.2017 15:24 # akadam
    Вранье. Не мог он такое сказать. Тем более подобное официальное заявление должны были дать с учетом разговора с игроком и его мнения.

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  7. chebrec 11.08.2017 15:24 # chebrec
    Гарай в Спартаке не??

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  8. paul-shark 11.08.2017 15:23 # paul-shark
    Ахаха. Сука )) ну в Ливерхуе по-другому быть не помогло. Понюхали якобы наличие яиц и получайте. Продавайте за 110. Чиста ВВД и Милли цп.

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  9. bratella 11.08.2017 15:22 # bratella
    Опровергли уже

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  10. sheef 11.08.2017 15:22 # sheef
    нежданчик для верующих скаузерят

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  11. chebrec 11.08.2017 15:21 # chebrec
    ахахахахахахахахахахахахахахах!!!

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  12. lfcfanforever 11.08.2017 15:21 # lfcfanforever
    Барса сучки все же) я бы продал за 100 млн. Вообще не понимаю как можно давать даже 50-60 за него. Выше среднего уровня игрок, травматичный и не стабильный, хоть и может матчвинером быть иногда...

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  13. liver-winner 11.08.2017 15:20 # liver-winner
    мда...совсем интрига...что скажет герр Юрген?

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  14. spartan 11.08.2017 15:19 # spartan
    5 лет по контракту. отступных нет. леоль

    вопрос
    обязан ли клуб реагировать на "запрос от трансфере" от игрока? или может потребовать 150 млн фунтов и послать накуй желания игрока, фиксированных отступных ведь нет. Так в чем же прикол тогда этого ссаного запроса, если у него нет никакой юрсилы?) только тренера разозлит и болел

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  15. mancunia-planet 11.08.2017 15:18 # mancunia-planet
    ахахааа... ну, чё, олухи обоссаны как всегда)))

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