Данни Роуз извинился за скандальное интервью

Данни Роуз Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз принес извинения после скандального интервью с критикой амбиций своего клуба.

На текущей неделе Роуз дал интервью The Sun, заявив о готовности покинуть "Тоттенхэм" ради завоевания трофеев и возможности быть ближе к своей матери, которая проживает на севере Англии.

Также Данни раскритиковал трансферную политику "шпор", призвав руководство приобрести качественных игроков, а не тех, "чье имя приходится искать в Google". Откровения 27-летнего защитника наделали немало шума, и Роуз был вынужден признать, что выбрал неподходящий момент для своего поступка.

"Обдумав свои действия, я осознал, что неправильно выбрал время и манеру для того, что было сказано. Мои слова не имели целью кого-либо обидеть, и поэтому я бы хотел извиниться перед президентом, тренером, своими партнерами по команде и фанатами. Также я бы хотел пожелать парням удачи в преддверии воскресного матча против "Ньюкасла", — гласит заявление Роуза.

The Independent добавляет, что одними извинениями Данни отделаться не удастся. Клуб настроен оштрафовать своего игрока, пропускающего старт сезона из-за травмы, на две недельных зарплаты — примерно 130 тысяч фунтов.


Метки Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 15:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 11.08.2017 15:27 # akadam
    Да нехилая у него зарплата для негр. Чо было кукарекать? Мне б такую.

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  2. h22o 11.08.2017 15:24 # h22o
    за интервью штраф в 130к? они там в своем уме?? так он скорее подаст прошение о трансфере и штраф не с кого брать будет

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  3. alexsander 11.08.2017 15:16 # alexsander
    Возможно агент повлиял на неокрепший ум 27-летнего засранца.
    продажа для агента всегда хорошие деньги.
    В целом, Роуз не сказать, что прям звезда. Поэтому куда он рвется? В Стоук, или ВХЮ? Не Дейл же, да и до Уолкера далеко ему, а уже 27.

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  4. sexan 11.08.2017 15:14 # sexan
    Зассал чтоле? А мог бы перебежать в МЮ и норм.

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  5. chebrec 11.08.2017 15:06 # chebrec
    Продать его срочно!

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