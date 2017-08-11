Данни Роуз извинился за скандальное интервью
Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз принес извинения после скандального интервью с критикой амбиций своего клуба.
На текущей неделе Роуз дал интервью The Sun, заявив о готовности покинуть "Тоттенхэм" ради завоевания трофеев и возможности быть ближе к своей матери, которая проживает на севере Англии.
Также Данни раскритиковал трансферную политику "шпор", призвав руководство приобрести качественных игроков, а не тех, "чье имя приходится искать в Google". Откровения 27-летнего защитника наделали немало шума, и Роуз был вынужден признать, что выбрал неподходящий момент для своего поступка.
"Обдумав свои действия, я осознал, что неправильно выбрал время и манеру для того, что было сказано. Мои слова не имели целью кого-либо обидеть, и поэтому я бы хотел извиниться перед президентом, тренером, своими партнерами по команде и фанатами. Также я бы хотел пожелать парням удачи в преддверии воскресного матча против "Ньюкасла", — гласит заявление Роуза.
The Independent добавляет, что одними извинениями Данни отделаться не удастся. Клуб настроен оштрафовать своего игрока, пропускающего старт сезона из-за травмы, на две недельных зарплаты — примерно 130 тысяч фунтов.
11.08.2017 15:00
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Да нехилая у него зарплата для негр. Чо было кукарекать? Мне б такую.
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за интервью штраф в 130к? они там в своем уме?? так он скорее подаст прошение о трансфере и штраф не с кого брать будет
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Возможно агент повлиял на неокрепший ум 27-летнего засранца.
продажа для агента всегда хорошие деньги.
В целом, Роуз не сказать, что прям звезда. Поэтому куда он рвется? В Стоук, или ВХЮ? Не Дейл же, да и до Уолкера далеко ему, а уже 27.
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Зассал чтоле? А мог бы перебежать в МЮ и норм.
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Продать его срочно!
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