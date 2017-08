Светская хроника за пятницу

"Ювентус" предложит 23 миллиона фунтов за Эмре Джана. Серж Орье направляется в "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" оштрафовал Данни Роуза. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Несмотря на предложение нового контракта для Алексиса Санчеса, "Арсенал" по-прежнему ожидает ухода нападающего следующим летом. (SFR Sport)



"Ювентус" предложит 23 миллиона фунтов за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана. (Gazzetta dello Sport)



Если "Барселона" купит нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле, то не сможет позволить себе еще и полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. (BBC Radio 5)



"Ливерпуль" не делал своего предложения по нападающему "Гремио" Луану. (Daily Mirror)



Звезды "Тоттенхэма" готовы задуматься об уходе из клуба по причине низких зарплат в сравнении с другими английскими грандами. (Daily Mail)



"Челси" не спешит возвращаться с улучшенным предложением по полузащитнику "Лестера" Данни Дринкуотеру после того, как несколько недель назад "лисы" отказались от суммы в 15 млн. фунтов. (The Telegraph)



Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо избрал левого защитника "Тоттенхэма" Данни Роуза одной из своих трансферных целей на остаток лета. (Daily Record)



Защитник ПСЖ Серж Орье перейдет в "Юнайтед" и подпишет контракт на пять лет. (Goal)



30-летнему полузащитнику "Манчестер Сити" Самиру Насри не удается покинуть клуб, из-за цены в 10 млн. фунтов и своей высокой зарплаты. (The Telegraph)



"Спортинг" потребовал 36 млн. фунтов от "Вест Хэма" за полузащитника Вильяма Карвалью. (Daily Mirror)



"Уотфорд" потерял интерес к защитнику "Арсенала" Кирану Гиббсу. (Daily Mail)



"Ньюкасл" ожидает, что нападающий "Арсенала" Лукас Перес предпочтет уйти в "Депортиво". (Daily Express)







Другое



Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз был оштрафован на две недельных зарплаты после резких комментариев в адрес клуба в прессе. (Daily Mirror)



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил готов согласиться на новый контракт с зарплатой в 225 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



Бывший защитник "Арсенала", "Сити", "Ливерпуля" и "Селтика" Коло Туре получил тренерскую роль в олимпийской сборной Кот-д'Ивуара. (Sky Sports)



Выражение лица полузащитника "Юнайтед" Маруана Феллайни во время матча за Суперкубок Европы увековечили в стрит-арте в Австралии. (ESPN)