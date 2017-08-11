Тони Пьюлис заключил новый контракт с "Вест Бромвичем"

Главный тренер "Вест Бромвича" Тони Пьюлис согласовал со своим клубом новый контракт до 2019 года.

Напомним, валлийский специалист возглавил "дроздов" в январе 2015, а в прошлом сезоне привел их к 10-му месту в Премьер-Лиге. Тони удалось превратить "Вест Бромвич" в твердого середняка высшего дивизиона.



Предыдущий контракт Пьюлиса истекал уже следующим летом, однако в преддверии старта новой кампании руководство клуба решило наградить Тони новой сделкой — до лета 2019.



"Я постоянно говорю, что мы находимся в фазе строительства, которая требует движения шаг за шагом. Думаю, в последние сезоны мы наблюдаем прогресс во всех аспектах, и мы должны продолжить это в столь тяжелой лиге. Мы не можем недооценивать, насколько сложно сохранить свое место в лиге, которая является самой знаменитой и самой популярной в мире", — сообщил Пьюлис.