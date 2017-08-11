Владельцы "Ливерпуля" исключают продажу Коутиньо

Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group сделали официальное заявление, исключив продажу полузащитника Филиппе Коутиньо этим летом.

Как известно, "красные" отклонили уже два предложения "Барселоны" о покупке 25-летнего бразильца. По слухам, вскоре каталонский клуб предпримет третью попытку переманить Коутиньо.



Предваряя очередное предложение "Барсы", компания FSG выпустила заявление по поводу будущего Филиппе. Владельцы клуба поддержали своего тренера Юргена Клоппа в стремлении сохранить игрока, который лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт.



"Мы бы хотели внести ясность касательно нашей позиции относительно возможного трансфера Филиппе Коутиньо. Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения насчет Филиппе не будут рассматриваться, и он останется членом "Ливерпуля", когда летнее окно закроется", — гласит заявление FSG.