Владельцы "Ливерпуля" исключают продажу Коутиньо

Филиппе Коутиньо Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group сделали официальное заявление, исключив продажу полузащитника Филиппе Коутиньо этим летом.

Как известно, "красные" отклонили уже два предложения "Барселоны" о покупке 25-летнего бразильца. По слухам, вскоре каталонский клуб предпримет третью попытку переманить Коутиньо.

Предваряя очередное предложение "Барсы", компания FSG выпустила заявление по поводу будущего Филиппе. Владельцы клуба поддержали своего тренера Юргена Клоппа в стремлении сохранить игрока, который лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт.

"Мы бы хотели внести ясность касательно нашей позиции относительно возможного трансфера Филиппе Коутиньо. Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения насчет Филиппе не будут рассматриваться, и он останется членом "Ливерпуля", когда летнее окно закроется", — гласит заявление FSG.


Метки FSG, Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 12:50

Количество просмотров Просмотров: 1699

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tailer 11.08.2017 13:48 # tailer
    Здорово, что АПЛ начинается! Пусть и не самый лучший матч выбрали для открытия, но, думаю, пережить можно)) Тем веселее будет, если гости одолеют Арсенал. В последнее время это у них стало традицией - проиграть в 1 туре.

    (ответить)

  2. narcot 11.08.2017 13:47 # narcot
    какие же е6ланы) могли втюхать это бревно и навариться, а в итоге оставили. норм, будет, как обычно, 90% ударов наносить мимо ворот. удачи в ле

    (ответить)

  3. akadam 11.08.2017 13:46 # akadam
    Давно бы так! А то под3ае6ало это напряжение.

    (ответить)

  4. mancityman 11.08.2017 13:45 # mancityman
    https://twitter.com/ManCity/status/895599341351653376
    зацените обновления раздевалки и тоннеля
    Топ клуб, Топ стадион.

    (ответить)

  5. bezviz 11.08.2017 13:43 # bezviz
    Владельцы "Ливерпуля" исключают продажу Коутиньо
    как понимают эту новость не шарящие дол6оебы - ура, коут точно остается!

    как понимают умные и прошаренные люди - владельцы ливерки набивают цену за коутиньо!

    (ответить)

  6. premier-league 11.08.2017 13:42 # premier-league
    Норм, плюс один топ игрок останется на сезон в АПЛ, где и так топеров немного на фоне то бюджетов клубов

    (ответить)

  7. mancityman 11.08.2017 13:41 # mancityman
    В последний год работы сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» скаутская служба следила за развитием в «Малаге» полузащитника Иско. Старший скаут манкунианцев, просмотрев в деле испанского футболиста в нескольких играх, указал в своём отчёте, что тот не подходит команде.

    «Он хорош, но не достаточно быстр. Кроме того, голова слишком большая для его тела», — приводит вердикт скаутской службы «МЮ» ESPN.

    В итоге в 2013 году Иско присоединился к мадридскому «Реалу», а несколько дней назад был признан лучшим игроком Суперкубка Европы после победы команды из Мадрида над манкунианцами (2:1). 25-летний полузащитник вышел в стартовом составе мадридской команды, а на 74-й минуте его заменил Лукас Васкес. В ближайшее время «Реал» планирует предложить футболисту новое соглашение.

    (ответить)

  8. melwood-lfc 11.08.2017 13:38 # melwood-lfc
    льется без остановки
    пенсам на бестолковки

    (ответить)

  9. osprey 11.08.2017 13:38 # osprey
    Путалона вся в говне. Еще бы Пеп попытался увести Месси методом ПСЖ, было бы вообще збс

    (ответить)

  10. thierryhenry14 11.08.2017 13:36 # thierryhenry14
    Наконец стали эту барсу на место ставить, а то они решили уже, что могут заполучить любого игрока в мире. Неймара отдают только за отступные, зато все остальные клубы ОБЯЗАНЫ делать им скидку. С какого то хрена начали переговоры по Дембеле в обход руководства Боруссии, задрочили уже Коутиньо через все СМИ. Вот пускай остаются со своим воспитанником Деулофеу. У них же такая охуенная школа, лучшая в мире, ко-ко-ко.

    (ответить)

  11. chebrec 11.08.2017 13:35 # chebrec
    п.с. http://fapl.ru/users/paul-shark/ - просто мелкий и слабоумный комментаришко, не более.

    Источник: http://fapl.ru/users/shimane/

    (ответить)

  12. chebrec 11.08.2017 13:34 # chebrec
    Кафтинья теперь легенда порта

    (ответить)

  13. shimane 11.08.2017 13:33 # shimane
    фармклаб, как и арснл

    (ответить)

  14. awesome-arsenal 11.08.2017 13:30 # awesome-arsenal
    + они забыли добавить что клопп не может подписать топов

    (ответить)

  15. gerrard08 11.08.2017 13:18 # gerrard08
    да эт было ясно изначально.

    (ответить)

  16. sausage 11.08.2017 13:14 # sausage
    Кто бы сомневался?

    (ответить)

  17. mancityman 11.08.2017 13:13 # mancityman
    Ара, Арааааааааааааааааааааа )

    (ответить)

  18. bezviz 11.08.2017 13:08 # bezviz
    колбаса радуется, думают уже все) напомнить, как вы радовались когда суарес продлил контракт и уверяли, что теперь точно его не продадут?))

    (ответить)

  19. keremet 11.08.2017 13:06 # keremet
    топы! Коут тоже хорош без б)))

    (ответить)

  20. kipeloff89 11.08.2017 13:05 # kipeloff89
    Пацаны, пацанятки и конониры! Заходим в фф драфт лигу! Драфт сегодня в 20.30 по Москве
    672033-153146

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: