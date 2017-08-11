Владельцы "Ливерпуля" исключают продажу Коутиньо
Владельцы "Ливерпуля" из компании Fenway Sports Group сделали официальное заявление, исключив продажу полузащитника Филиппе Коутиньо этим летом.
Как известно, "красные" отклонили уже два предложения "Барселоны" о покупке 25-летнего бразильца. По слухам, вскоре каталонский клуб предпримет третью попытку переманить Коутиньо.
Предваряя очередное предложение "Барсы", компания FSG выпустила заявление по поводу будущего Филиппе. Владельцы клуба поддержали своего тренера Юргена Клоппа в стремлении сохранить игрока, который лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт.
"Мы бы хотели внести ясность касательно нашей позиции относительно возможного трансфера Филиппе Коутиньо. Окончательная позиция клуба заключается в том, что никакие предложения насчет Филиппе не будут рассматриваться, и он останется членом "Ливерпуля", когда летнее окно закроется", — гласит заявление FSG.
11.08.2017 12:50
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Последние комментарии:
Здорово, что АПЛ начинается! Пусть и не самый лучший матч выбрали для открытия, но, думаю, пережить можно)) Тем веселее будет, если гости одолеют Арсенал. В последнее время это у них стало традицией - проиграть в 1 туре.
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какие же е6ланы) могли втюхать это бревно и навариться, а в итоге оставили. норм, будет, как обычно, 90% ударов наносить мимо ворот. удачи в ле
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Давно бы так! А то под3ае6ало это напряжение.
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https://twitter.com/ManCity/status/895599341351653376
зацените обновления раздевалки и тоннеля
Топ клуб, Топ стадион.
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Владельцы "Ливерпуля" исключают продажу Коутиньо
как понимают эту новость не шарящие дол6оебы - ура, коут точно остается!
как понимают умные и прошаренные люди - владельцы ливерки набивают цену за коутиньо!
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Норм, плюс один топ игрок останется на сезон в АПЛ, где и так топеров немного на фоне то бюджетов клубов
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В последний год работы сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» скаутская служба следила за развитием в «Малаге» полузащитника Иско. Старший скаут манкунианцев, просмотрев в деле испанского футболиста в нескольких играх, указал в своём отчёте, что тот не подходит команде.
«Он хорош, но не достаточно быстр. Кроме того, голова слишком большая для его тела», — приводит вердикт скаутской службы «МЮ» ESPN.
В итоге в 2013 году Иско присоединился к мадридскому «Реалу», а несколько дней назад был признан лучшим игроком Суперкубка Европы после победы команды из Мадрида над манкунианцами (2:1). 25-летний полузащитник вышел в стартовом составе мадридской команды, а на 74-й минуте его заменил Лукас Васкес. В ближайшее время «Реал» планирует предложить футболисту новое соглашение.
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льется без остановки
пенсам на бестолковки
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Путалона вся в говне. Еще бы Пеп попытался увести Месси методом ПСЖ, было бы вообще збс
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Наконец стали эту барсу на место ставить, а то они решили уже, что могут заполучить любого игрока в мире. Неймара отдают только за отступные, зато все остальные клубы ОБЯЗАНЫ делать им скидку. С какого то хрена начали переговоры по Дембеле в обход руководства Боруссии, задрочили уже Коутиньо через все СМИ. Вот пускай остаются со своим воспитанником Деулофеу. У них же такая охуенная школа, лучшая в мире, ко-ко-ко.
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п.с. http://fapl.ru/users/paul-shark/ - просто мелкий и слабоумный комментаришко, не более.
Источник: http://fapl.ru/users/shimane/
(ответить)
Кафтинья теперь легенда порта
(ответить)
фармклаб, как и арснл
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+ они забыли добавить что клопп не может подписать топов
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да эт было ясно изначально.
(ответить)
Кто бы сомневался?
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Ара, Арааааааааааааааааааааа )
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колбаса радуется, думают уже все) напомнить, как вы радовались когда суарес продлил контракт и уверяли, что теперь точно его не продадут?))
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топы! Коут тоже хорош без б)))
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