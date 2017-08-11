Венгер надеется, что Лакасетт будет забивать с частотой Ибрагимовича

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется, что его звездный новичок Александр Лакасетт перенесет свою результативность из Лиги 1 в Премьер-Лигу.

Несмотря на различные проблемы со здоровьем, Лакасетт забивал минимум 20 голов на протяжении трех последних сезонов в Лиге 1. Согласно статистике, Александр поражала ворота соперников "Лиона" каждые 80 минут.



Венгер понимает, что его новичку будет тяжело перенести столь впечатляющую результативность в Премьер-Лигу. Оптимизма Арсену добавляет пример Златана Ибрагимовича: швед не сбавил обороты даже после переезда в Англию.



"Во Франции он забивал каждые 80 минут. Если ему удастся перенести эту результативность, это будет идеальным сценарием для нас. Учитывая, что матчи длятся 90 минут, мы всегда можем рассчитывать на его гол".



"Да, бомбардирский рекорд нелегко перенести из французской лиги в английскую, но, например, Ибрагимович забивал одинаковое количество мячей в обеих странах. Уверен, Лакасетту это тоже под силу", - цитирует Венгера ESPN.