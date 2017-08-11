Жиру не заинтересовал вариант с "Марселем"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру отказался от перехода в "Марсель", куда его приглашал главный тренер Руди Гарсия.

Несмотря на то, что "канониры" потратили свыше 50 миллионов фунтов на покупку Александра Лакасетта, Жиру не смущает конкуренция со своим соотечественником. Этим летом Оливье уже отказал двум клубам – "Лиону" и "Вест Хэму".



Отчаянную попытку заполучить Жиру на днях предпринял "Марсель". Клуб Лиги 1 рассчитывал заманить Оливье роскошным контрактом, однако 30-летний нападающий предпочел остаться на "Эмирейтс".



"Как я понял, он не хочет приезжать в "Марсель". Его можно понять: он выступает за сборную Франции, поэтому его амбиции могут отличаться от амбиций нашего клуба. Нам нужно игроки, которые хотят выступать в Лиге 1", - сообщил Гарсия Goal.