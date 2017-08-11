Венгер понимает жалобы Конте на глубину состава

Антонио Конте и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что может понять регулярные жалобы своего коллеги из "Челси" Антонио Конте на глубину состава.

К старту сезона Премьер-Лиги Конте подходит только с 14 доступными игроками в первой команде. Итальянский специалист не перестает твердить, что "синие" все еще нуждаются в усилении.

Венгер удивлен жалобами Конте на глубину состава, поскольку считает, что "Челси" сам создал себе проблемы, отправив так много игроков в аренду.

"Удивлен ли я его жалобами? Возможно, да. У него противоположная проблема относительно нас, но если взглянуть на количество игроков, которых они отправили в аренду, то они могли бы вернуть несколько из них назад".

"Я симпатизирую ему. Но испытываю ли я жалость к "Челси" из-за того, что у них недостаточно игроков? Нет", — цитирует Венгера Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 10:00

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  1. shimane 11.08.2017 10:04 # shimane
    видимо глубин отверстий имеющихся для контекса вполне хватает

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  2. sisyazavr 11.08.2017 10:03 # sisyazavr
    Наметил на его место

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  3. sexan 11.08.2017 10:01 # sexan
    Все понимают, но толку то? Ещё есть 3 недели, есть время докупить кого. Хотя опять же вопрос, кого?

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