Венгер понимает жалобы Конте на глубину состава

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что может понять регулярные жалобы своего коллеги из "Челси" Антонио Конте на глубину состава.

К старту сезона Премьер-Лиги Конте подходит только с 14 доступными игроками в первой команде. Итальянский специалист не перестает твердить, что "синие" все еще нуждаются в усилении.



Венгер удивлен жалобами Конте на глубину состава, поскольку считает, что "Челси" сам создал себе проблемы, отправив так много игроков в аренду.



"Удивлен ли я его жалобами? Возможно, да. У него противоположная проблема относительно нас, но если взглянуть на количество игроков, которых они отправили в аренду, то они могли бы вернуть несколько из них назад".



"Я симпатизирую ему. Но испытываю ли я жалость к "Челси" из-за того, что у них недостаточно игроков? Нет", — цитирует Венгера Sky Sports.