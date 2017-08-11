Клопп считает "Сити" фаворитом нового сезона Премьер-Лиги

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает "Манчестер Сити" явным фаворитом нового сезона Премьер-Лиги.

Этим летом "Сити" потратил свыше 200 миллионов фунтов на укрепление состава — больше всех в дивизионе, и Клопп считает, что остальным командам будет сложно конкурировать с "горожанами", которые прошлый сезон завершили в 15 очках позади чемпиона.



"Фаворитом следует назвать "Манчестер Сити". В прошлом году они играли в невероятный футбол, пережив лишь пару месяцев проблем".



"Определенно, они являются фаворитом. Они нацелились на высшую цель, это очевидно. Еще в прошлом сезоне они обладали невероятной командой, а когда к ним перешел Жезус, я подумал: "Боже мой".



"Я имею ввиду то, что он очень молод и очень силен. Невероятный игрок. А теперь вдобавок они получили несколько защитников. За ними будет интересно понаблюдать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.