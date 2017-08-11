Клопп считает "Сити" фаворитом нового сезона Премьер-Лиги
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает "Манчестер Сити" явным фаворитом нового сезона Премьер-Лиги.
Этим летом "Сити" потратил свыше 200 миллионов фунтов на укрепление состава — больше всех в дивизионе, и Клопп считает, что остальным командам будет сложно конкурировать с "горожанами", которые прошлый сезон завершили в 15 очках позади чемпиона.
"Фаворитом следует назвать "Манчестер Сити". В прошлом году они играли в невероятный футбол, пережив лишь пару месяцев проблем".
"Определенно, они являются фаворитом. Они нацелились на высшую цель, это очевидно. Еще в прошлом сезоне они обладали невероятной командой, а когда к ним перешел Жезус, я подумал: "Боже мой".
"Я имею ввиду то, что он очень молод и очень силен. Невероятный игрок. А теперь вдобавок они получили несколько защитников. За ними будет интересно понаблюдать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
11.08.2017 09:00
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Последние комментарии:
Это всем понятно кроме пинсов, но тем не надо понимать.
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В просто в яблочко, Клопп топ
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топ. оказывает дополнительное давление на Пепа, а потом на изи обоссыт его как всегда
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по идее jesus33 должен потечь от таких каментов
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фаворитов в апл нет, в этом весь сок
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