Клопп считает "Сити" фаворитом нового сезона Премьер-Лиги

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает "Манчестер Сити" явным фаворитом нового сезона Премьер-Лиги.

Этим летом "Сити" потратил свыше 200 миллионов фунтов на укрепление состава — больше всех в дивизионе, и Клопп считает, что остальным командам будет сложно конкурировать с "горожанами", которые прошлый сезон завершили в 15 очках позади чемпиона.

"Фаворитом следует назвать "Манчестер Сити". В прошлом году они играли в невероятный футбол, пережив лишь пару месяцев проблем".

"Определенно, они являются фаворитом. Они нацелились на высшую цель, это очевидно. Еще в прошлом сезоне они обладали невероятной командой, а когда к ним перешел Жезус, я подумал: "Боже мой".

"Я имею ввиду то, что он очень молод и очень силен. Невероятный игрок. А теперь вдобавок они получили несколько защитников. За ними будет интересно понаблюдать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 894

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  1. paul-shark 11.08.2017 09:59 # paul-shark
    Это всем понятно кроме пинсов, но тем не надо понимать.

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  2. budun 11.08.2017 09:37 # budun
    В просто в яблочко, Клопп топ

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  3. largo-winch 11.08.2017 09:27 # largo-winch
    топ. оказывает дополнительное давление на Пепа, а потом на изи обоссыт его как всегда

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  4. destus 11.08.2017 09:15 # destus
    по идее jesus33 должен потечь от таких каментов

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  5. shimane 11.08.2017 09:11 # shimane
    фаворитов в апл нет, в этом весь сок

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