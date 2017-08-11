Конте: "Из-за продажи Матича нам придется ускорить восстановление Бакайоко"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте пожаловался, что ему придется ускорить интеграцию новичка Тьемуэ Бакайоко в команду из-за продажи Неманьи Матича в "Манчестер Юнайтед".

В преддверии матча за Суперкубок Англии против "Арсенала" в прошлый уикенд Конте дал понять, что решение отпустить Матича к конкурентам принял не он, а руководство клуба.



Теперь Антонио приходится форсировать восстановление Бакайоко, который был приобретен этим летом у "Монако", и который сейчас завершает реабилитацию после операции на колене. Однако Конте все равно считает, что "синим" нужен еще один полузащитник.



"Бакайоко — хорошее приобретение для нас. Он очень молод. Я планировал дать Бакайоко правильное время на адаптацию к этой лиге, оставаясь за спиной у Матича. Но теперь, после продажи Матича, мы вынужден ускорить процесс восстановления Бакайоко после его травмы".



"Также у нас Сеск Фабрегас, и мы до сих пор пытаемся найти еще одного полузащитника. Потому что в данный момент у нас есть только три полузащитника, и нам нужен еще один", — цитирует Конте Evening Standard.