"Милан" хочет помешать возвращению Ибрагимовича в МЮ

"Милан" попытается помешать ожидаемому возвращению нападающего Златана Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе стало известно, что "красные дьяволы" вступили в переговоры с 35-летним шведом о краткосрочном контракте, который Златан может подписать, когда восстановится после травмы крестообразных связок колена.



Однако The Telegraph утверждает, что возвращение Ибрагимовича на "Олд Траффорд" оказалось под угрозой из-за интереса к игроку со стороны его бывшего клуба "Милана", который чрезвычайно активен на трансферном рынке этим летом, потратив уже 160 миллионов фунтов на новичков.



Сообщается, что "Милан" собирается сделать свое предложение Ибрагимовичу, который в период с 2010 по 2012 год забил 56 голов в 85 матчах за клуб.