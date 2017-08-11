"Арсенал" предложил Санчесу стать самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге

"Арсенал" значительно улучшил свое предложение о новом контракте для нападающего Алексиса Санчеса, выразив готовность сделать того самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.

Как известно, действующий контракт игрока сборной Чили истекает уже следующим летом. И хотя переговоры о продлении сотрудничества долгое время находились в тупике, главный тренер "канониров" Арсен Венгер продолжал твердить, что не продаст Санчеса и, скорее, отпустит того свободным агентом через год.



Однако Daily Mail стало известно, что в преддверии нового сезона лондонский клуб предпринял попытку сохранить Алексиса на более длительный срок. 28-летний Санчес получил на рассмотрение улучшенное предложение о новом контракте.



Если прежде "Арсенал" был готов платить Санчесу только 225 тысяч фунтов в неделю — или 275 тыс. со всевозможными бонусами — то теперь клуб предлагает увеличить базовый оклад Санчеса до 300 тыс. фунтов в неделю. Таких денег в Премьер-Лиге не получает никто.



Теперь "канониры" находятся в ожидании ответа своей звезды. Если Санчес отвергнет и это предложение, для "Арсенала" станет окончательно понятно, что Алексисом движут вовсе не финансовые соображения, а желание построить успешную в спортивном отношении карьеру.



Добавим, что Санчес пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги. Едва вернувшись из отпуска, Алексис получил растяжение брюшных мышц и теперь не примет участия в матчах против "Лестера" и "Стоука".