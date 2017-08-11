Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
В четверг вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги — раунда, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.
Правда, с этого раунда в турнире стартуют не все представители высшего дивизиона — представляющие Англию в еврокубках "Арсенал", "Челси", "Эвертон", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" начнут свой путь в Кубке Лиги только с 3-го раунда.
Согласно регламенту турнира, матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 21 августа. Переигровки исключены — командам непременно придется выявить победителя за одну встречу.
Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Карлайл — Сандерленд
Болтон — Шефиллд Уэнсдей
Аккрингтон Стэнли — Вест Бромвич
Ньюкасл — Ноттингем Форест
Ньюпорт — Лидс
Стоук — Рочдейл
Хаддерсфилд — Ротерхэм
Мидлсбро — Сканторп
Донкастер — Халл
Блэкберн — Бернли
Шеффилд Юнайтед — Лестер
Астон Вилла — Уиган
Барнсли — Дерби / Гримсби
Брентфорд — Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич — Кристал Пэлас
Бристоль Сити — Уотфорд
Норвич — Чарльтон
Челтненхэм — Вест Хэм
Брайтон — Барнет
Кардифф — Бертон
Саутгемптон — Вулверхэмптон
Фулхэм — Бристоль Роверс
МК Донс — Суонси
Бирмингем — Борнмут
Рединг — Миллуолл
11.08.2017 00:45
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Последние комментарии:
а чо эт средняк мю не со 2-го раунда?
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вообще пофиг
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чет совсем изи для клубов АПЛ, разве, что Борнемуту, Сауту и Ньюкаслу придется попотеть
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