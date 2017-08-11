Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги В четверг вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги — раунда, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Правда, с этого раунда в турнире стартуют не все представители высшего дивизиона — представляющие Англию в еврокубках "Арсенал", "Челси", "Эвертон", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" начнут свой путь в Кубке Лиги только с 3-го раунда.

Согласно регламенту турнира, матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 21 августа. Переигровки исключены — командам непременно придется выявить победителя за одну встречу.

Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги

Карлайл — Сандерленд
Болтон — Шефиллд Уэнсдей
Аккрингтон Стэнли — Вест Бромвич
Ньюкасл — Ноттингем Форест
Ньюпорт — Лидс
Стоук — Рочдейл
Хаддерсфилд — Ротерхэм
Мидлсбро — Сканторп
Донкастер — Халл
Блэкберн — Бернли
Шеффилд Юнайтед — Лестер
Астон Вилла — Уиган
Барнсли — Дерби / Гримсби
Брентфорд — Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич — Кристал Пэлас
Бристоль Сити — Уотфорд
Норвич — Чарльтон
Челтненхэм — Вест Хэм
Брайтон — Барнет
Кардифф — Бертон
Саутгемптон — Вулверхэмптон
Фулхэм — Бристоль Роверс
МК Донс — Суонси
Бирмингем — Борнмут
Рединг — Миллуолл


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 00:45

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 11.08.2017 01:25 # gerrard08
    а чо эт средняк мю не со 2-го раунда?

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  2. chelseafanmd 11.08.2017 00:58 # chelseafanmd
    вообще пофиг

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  3. wolfsmensch 11.08.2017 00:48 # wolfsmensch
    чет совсем изи для клубов АПЛ, разве, что Борнемуту, Сауту и Ньюкаслу придется попотеть

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