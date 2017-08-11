В четверг вечером состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги — раунда, с которого в борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги.

Правда, с этого раунда в турнире стартуют не все представители высшего дивизиона — представляющие Англию в еврокубках "Арсенал", "Челси", "Эвертон", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" начнут свой путь в Кубке Лиги только с 3-го раунда.



Согласно регламенту турнира, матчи 2-го раунда будут сыграны на неделе, стартующей 21 августа. Переигровки исключены — командам непременно придется выявить победителя за одну встречу.



Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги



Карлайл — Сандерленд

Болтон — Шефиллд Уэнсдей

Аккрингтон Стэнли — Вест Бромвич

Ньюкасл — Ноттингем Форест

Ньюпорт — Лидс

Стоук — Рочдейл

Хаддерсфилд — Ротерхэм

Мидлсбро — Сканторп

Донкастер — Халл

Блэкберн — Бернли

Шеффилд Юнайтед — Лестер

Астон Вилла — Уиган

Барнсли — Дерби / Гримсби

Брентфорд — Куинз Парк Рейнджерс

Ипсвич — Кристал Пэлас

Бристоль Сити — Уотфорд

Норвич — Чарльтон

Челтненхэм — Вест Хэм

Брайтон — Барнет

Кардифф — Бертон

Саутгемптон — Вулверхэмптон

Фулхэм — Бристоль Роверс

МК Донс — Суонси

Бирмингем — Борнмут

Рединг — Миллуолл