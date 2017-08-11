В Англии появился рефери-гей
Райан Аткин стал первым английским рефери, открыто признавшимся в своей гомосексуальной ориентации.
К своим 32 годам Аткину удалось стать достаточно известным по меркам страны судьей, поработав даже ассистентом рефери на матчах Чемпионшипа.
В стартующем сезоне Райан продолжит трудиться на уровне Футбольной Лиги, выступая в роли четвертого арбитра, а также будет самостоятельно обслуживать матчи Северной и Южной Национальных Лиг (шестой дивизион).
В преддверии нового сезона Аткин открыто признал, что является геем. По словам Райана, реакция общества на этот каминг-аут оказалась позитивнее, чем он мог себе представить.
"Это существенное событие для меня лично, но также для игры, в которой все мы участвуем, и для происходящего в мире".
"Я слегка переживал за реакцию фанатов и общества в целом, но пока что она оказалась крайне позитивной и, вероятно, даже лучше, чем я ожидал".
"От негатива или гомофобных замечаний никуда не деться — особенных в социальных сетях. Но это лишь укрепляет нашу потребность в позитивных комментариях и доказывает что представители ЛГБТ есть в спорте", — сообщил Аткин BBC.
11.08.2017 00:05
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Последние комментарии:
Теперь можно смело кричать: судья педераст!
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не удивлюсь, если карьера в гору пойдёт - следующий год в АПЛ, а там пару лет и финал ЛЧ ))
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первый после уэбба
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В скором будущем рассудит матч между арсом и мю
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6 дивизион? фан мю, ясно.
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К гунерам его!
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мде, зашквар, по стопам ЛГБТпуля, так сказать
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