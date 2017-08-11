В Англии появился рефери-гей

Райан Аткин Райан Аткин стал первым английским рефери, открыто признавшимся в своей гомосексуальной ориентации.

К своим 32 годам Аткину удалось стать достаточно известным по меркам страны судьей, поработав даже ассистентом рефери на матчах Чемпионшипа.

В стартующем сезоне Райан продолжит трудиться на уровне Футбольной Лиги, выступая в роли четвертого арбитра, а также будет самостоятельно обслуживать матчи Северной и Южной Национальных Лиг (шестой дивизион).

В преддверии нового сезона Аткин открыто признал, что является геем. По словам Райана, реакция общества на этот каминг-аут оказалась позитивнее, чем он мог себе представить.

"Это существенное событие для меня лично, но также для игры, в которой все мы участвуем, и для происходящего в мире".

"Я слегка переживал за реакцию фанатов и общества в целом, но пока что она оказалась крайне позитивной и, вероятно, даже лучше, чем я ожидал".

"От негатива или гомофобных замечаний никуда не деться — особенных в социальных сетях. Но это лишь укрепляет нашу потребность в позитивных комментариях и доказывает что представители ЛГБТ есть в спорте", — сообщил Аткин BBC.


Метки рефери, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 654

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  1. mastificator 11.08.2017 00:37 # mastificator
    Теперь можно смело кричать: судья педераст!

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  2. nnx05 11.08.2017 00:24 # nnx05
    не удивлюсь, если карьера в гору пойдёт - следующий год в АПЛ, а там пару лет и финал ЛЧ ))

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  3. wengerrrro 11.08.2017 00:22 # wengerrrro
    первый после уэбба

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  4. think 11.08.2017 00:14 # think
    В скором будущем рассудит матч между арсом и мю

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  5. kos9k 11.08.2017 00:10 # kos9k
    6 дивизион? фан мю, ясно.

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  6. skydreams 11.08.2017 00:10 # skydreams
    К гунерам его!

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  7. reams 11.08.2017 00:07 # reams
    мде, зашквар, по стопам ЛГБТпуля, так сказать

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