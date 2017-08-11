В Англии появился рефери-гей

Райан Аткин стал первым английским рефери, открыто признавшимся в своей гомосексуальной ориентации.

К своим 32 годам Аткину удалось стать достаточно известным по меркам страны судьей, поработав даже ассистентом рефери на матчах Чемпионшипа.



В стартующем сезоне Райан продолжит трудиться на уровне Футбольной Лиги, выступая в роли четвертого арбитра, а также будет самостоятельно обслуживать матчи Северной и Южной Национальных Лиг (шестой дивизион).



В преддверии нового сезона Аткин открыто признал, что является геем. По словам Райана, реакция общества на этот каминг-аут оказалась позитивнее, чем он мог себе представить.



"Это существенное событие для меня лично, но также для игры, в которой все мы участвуем, и для происходящего в мире".



"Я слегка переживал за реакцию фанатов и общества в целом, но пока что она оказалась крайне позитивной и, вероятно, даже лучше, чем я ожидал".



"От негатива или гомофобных замечаний никуда не деться — особенных в социальных сетях. Но это лишь укрепляет нашу потребность в позитивных комментариях и доказывает что представители ЛГБТ есть в спорте", — сообщил Аткин BBC.