Невилл: "Титул разыграют "Сити" и "Юнайтед"

Поль Погба и Давид Сильва Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне разыграют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Этим летом "Сити" и "Юнайтед" впечатляющим образом работают на трансферном рынке, оформив ряд дорогостоящих переходов. Несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны других представителей топ-6, Невилл ожидает увидеть титул в Манчестере.

"В прошлом сезоне я говорил, что титул отправится в Манчестер, и я сильно ошибся. Однако у меня есть ощущение, что на сей раз титул разыграют "Сити" и "Юнайтед".

"Я считаю "Сити" фаворитом, потому что они были ближе к титулу в прошлом сезоне, и они снова укрепились, потратив кучу денег. "Юнайтед" нужно сделать большой прыжок, но "Челси" удалось это в прошлом сезоне, и они выиграли титул".

"Думаю, это замечательно для лиги, что мы обладаем здесь такими отличными тренерами, и я хочу, чтобы Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Моуриньо, Маурисио Почеттино, Юрген Клопп и Арсен Венгера сражались бы друг с другом на протяжении многиъ лет, и давайте посмотрим, кому из них удастся построить лучшую команду", — сообщил Невилл.


Метки Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1052

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 10.08.2017 23:07 # gerrard08
    в прошлом году тоже самое говорили.
    но мс за титул бороться будет.

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  2. kos9k 10.08.2017 23:04 # kos9k
    Как и в прошлом году, если верить букам))

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  3. pauk 10.08.2017 22:59 # pauk
    ну, ситей точно записывают в фавориты только профаны. идеи пепа не подходят апл. вместо того чтобы адапатировать их - лысый просто купил новых игроков. опять анчнет выдавать серии победные пополам с жесткими обсерами и повторит прошылй сезон. скриньте.

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  4. mcfc-fantactic 10.08.2017 22:55 # mcfc-fantactic
    Плять, писдишь как дышиш, Гарри...опять накаркаешь, скумомразь.

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  5. fc-oil 10.08.2017 22:48 # fc-oil
    Ну это и так понятно.

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  6. ray-black 10.08.2017 22:48 # ray-black
    ладно еще Сити, но Юнайтед с какого перепуга?

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  7. frisby 10.08.2017 22:44 # frisby
    дурачёк скамовский опять хуйню несёт

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  8. role-playin 10.08.2017 22:37 # role-playin
    В прошлом сезоне я говорил, что титул отправится в Манчестер, и я сильно ошибся. Однако у меня есть ощущение, что на сей раз титул разыграют "Сити" и "Юнайтед

    Твою вью, когда не умеешь учиться на ошибках.

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  9. wengerrrro 10.08.2017 22:33 # wengerrrro
    6лять) скам) ну это почти так же смешно, как и леверпол)

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  10. evilass 10.08.2017 22:33 # evilass
    а если нет -прыгнешь с моста?

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  11. chebrec 10.08.2017 22:14 # chebrec
    мне кажется или эта новость уже была?

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  12. rap-woiska 10.08.2017 22:10 # rap-woiska
    c каждой новой вьюхай убеждаюсь в том что он хyёвый эксперт, да и игрочишка посредственный был

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  13. psymusic 10.08.2017 22:08 # psymusic
    Сильно ошибся и в этот раз. Иксперд Фуев.(болгарин)

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  14. dimon70 10.08.2017 22:07 # dimon70
    и так каждый год Грязный Гарри будет предсказывать.прямо как осьминог,забыл погоняло

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