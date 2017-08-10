Невилл: "Титул разыграют "Сити" и "Юнайтед"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне разыграют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
Этим летом "Сити" и "Юнайтед" впечатляющим образом работают на трансферном рынке, оформив ряд дорогостоящих переходов. Несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны других представителей топ-6, Невилл ожидает увидеть титул в Манчестере.
"В прошлом сезоне я говорил, что титул отправится в Манчестер, и я сильно ошибся. Однако у меня есть ощущение, что на сей раз титул разыграют "Сити" и "Юнайтед".
"Я считаю "Сити" фаворитом, потому что они были ближе к титулу в прошлом сезоне, и они снова укрепились, потратив кучу денег. "Юнайтед" нужно сделать большой прыжок, но "Челси" удалось это в прошлом сезоне, и они выиграли титул".
"Думаю, это замечательно для лиги, что мы обладаем здесь такими отличными тренерами, и я хочу, чтобы Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Моуриньо, Маурисио Почеттино, Юрген Клопп и Арсен Венгера сражались бы друг с другом на протяжении многиъ лет, и давайте посмотрим, кому из них удастся построить лучшую команду", — сообщил Невилл.
10.08.2017 22:00
Просмотров: 1052
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в прошлом году тоже самое говорили.
но мс за титул бороться будет.
(ответить)
Как и в прошлом году, если верить букам))
(ответить)
ну, ситей точно записывают в фавориты только профаны. идеи пепа не подходят апл. вместо того чтобы адапатировать их - лысый просто купил новых игроков. опять анчнет выдавать серии победные пополам с жесткими обсерами и повторит прошылй сезон. скриньте.
(ответить)
Плять, писдишь как дышиш, Гарри...опять накаркаешь, скумомразь.
(ответить)
Ну это и так понятно.
(ответить)
ладно еще Сити, но Юнайтед с какого перепуга?
(ответить)
дурачёк скамовский опять хуйню несёт
(ответить)
В прошлом сезоне я говорил, что титул отправится в Манчестер, и я сильно ошибся. Однако у меня есть ощущение, что на сей раз титул разыграют "Сити" и "Юнайтед
Твою вью, когда не умеешь учиться на ошибках.
(ответить)
6лять) скам) ну это почти так же смешно, как и леверпол)
(ответить)
а если нет -прыгнешь с моста?
(ответить)
мне кажется или эта новость уже была?
(ответить)
c каждой новой вьюхай убеждаюсь в том что он хyёвый эксперт, да и игрочишка посредственный был
(ответить)
Сильно ошибся и в этот раз. Иксперд Фуев.(болгарин)
(ответить)
и так каждый год Грязный Гарри будет предсказывать.прямо как осьминог,забыл погоняло
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий