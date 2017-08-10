Невилл: "Титул разыграют "Сити" и "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что чемпионский титул Премьер-Лиги в этом сезоне разыграют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Этим летом "Сити" и "Юнайтед" впечатляющим образом работают на трансферном рынке, оформив ряд дорогостоящих переходов. Несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны других представителей топ-6, Невилл ожидает увидеть титул в Манчестере.



"В прошлом сезоне я говорил, что титул отправится в Манчестер, и я сильно ошибся. Однако у меня есть ощущение, что на сей раз титул разыграют "Сити" и "Юнайтед".



"Я считаю "Сити" фаворитом, потому что они были ближе к титулу в прошлом сезоне, и они снова укрепились, потратив кучу денег. "Юнайтед" нужно сделать большой прыжок, но "Челси" удалось это в прошлом сезоне, и они выиграли титул".



"Думаю, это замечательно для лиги, что мы обладаем здесь такими отличными тренерами, и я хочу, чтобы Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Моуриньо, Маурисио Почеттино, Юрген Клопп и Арсен Венгера сражались бы друг с другом на протяжении многиъ лет, и давайте посмотрим, кому из них удастся построить лучшую команду", — сообщил Невилл.