Глава Премьер-Лиги не может представить себе трансфер наподобие Неймара в Англии

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Скадамор заявил, что не считает трансфер Неймара в ПСЖ нормой и не может представить себе подобное в Англии.

Этим летом ПСЖ более чем в два раза перекрыл предыдущий мировой трансферный рекорд, заплатив "Барселоне" 198 миллионов фунтов за Неймара. Однако Скадамор склонен считать подобный переход исключением и не думает, что кто-либо из клубов Премьер-Лиги сможет повторить подобное.



"Я не могу себе представить нечто подобное в Премьер-Лиге. Предыдущий рекорд составлял 89 миллионов фунтов, и внезапно он был поднят до 200 миллионов. Произошло нечто исключительное".



"Владельцы ПСЖ сделали громкое заявление, но я не думаю, что мы увидим повторение этого".



"Я рад, что этот конкретный рекорд не связан с нами. Думаю, это следствие неординарных событий. Катарцы, которые владеют ПСЖ, внезапно захотели заявить о себе".



"Наиболее извращенная вещь в этой ситуации заключается в том, что обычно пункты об отступных как раз и служат препятствием к уходу игроков. Но они решили активировать пункт в контракте Неймара".



"Я совершенно не переживаю насчет этого, и я рад, что это не какой-то клуб Премьер-Лиги решил потратить так много денег на одного игрока", — цитирует Скадамора ESPN.