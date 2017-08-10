Куман: "Баркли может остаться в "Эвертоне"
Наставник "Эвертона" Рональд Куман сообщил, что полузащитник Росс Баркли может остаться на "Гудисон Парк", потому что пока никто даже не попытался его приобрести.
Еще в конце прошлого сезона Куман предупредил своего подопечного, что тот будет продан, если не продлит свой истекающий через один год контракт.
И хотя 23-летний англичанин так и не согласился на новую сделку, "ириски" до сих пор не получили ни одного предложения насчет Баркли — несмотря на озвучиваемый прессой интерес к Россу со стороны "Тоттенхэма" и "Челси".
"В данный момент у нас нет предложений насчет Росса, а это означает, что он останется в "Эвертоне". У игрока есть еще один год по контракту, и предложений насчет него не поступало. Но даже если предложение поступит, клуб может не согласиться, ведь он хороший молодой игрок, английский игрок".
"Если кто-то хочет купить Росса, то это будет стоит дорого. Если интереса к нему не будет, тогда он останется и будет частью команды".
"Я уважаю амбиции каждого отдельного игрока. Но пока он все еще тренируется с "Эвертоном", остается частью команды и хорошо работает каждый день", — цитирует Кумана Sky Sports.
10.08.2017 20:00
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надо этого пидра либо продавать, либо продлять и ставить на позицию палки в нападение. нехер уподобляться арсеналу в ситуации с санчесом
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Так кому он нужен с таким ценником и с такими запросами в зарплате.
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+ ещё Сигурдсона купить и отлично было бы для ирисок
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