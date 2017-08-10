Данни Роуз призывает "Тоттенхэм" совершить качественные приобретения

Данни Роуз Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз считает, что его команда нуждается в качественных приобретениях.

В данный момент "шпоры" остаются единственной командой Премьер-Лиги, до сих пор не пригласившей ни одного новичка этим летом. Роузу грустно наблюдать бездействие своего клуба на фоне усиляющихся конкурентов.

"Я не говорю, что мы должны купить 10 игроков. Я был бы счастлив увидеть двух или трех — не игроков, чье имя ты ищешь в Google и думаешь: "Кто это такой?" Я имею ввиду хорошо известных игроков".

"При Харри Рэднаппе мы подписали Рафу Ван дер Ваарта. В такой момент ты думаешь: "Вау, как ему это удалось?" Именно такие приобретения нам нужны — но это лишь мое мнение".

"Трансферное окно открыто еще три недели, и когда смотришь на "Манчестер Сити", то думаешь: "Если бы окно закрылось сейчас, они были счастливы проделанной работой", — сообщил Роуз The Sun.


Метки Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2017 19:00

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  1. makeewadim 10.08.2017 19:55 # makeewadim
    Он ещё не знает того, что просидит новый сезон на лавке!?

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  2. mancunia-planet 10.08.2017 19:41 # mancunia-planet
    чёт разпизделся

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  3. thegodfather 10.08.2017 19:01 # thegodfather
    этот пездюк думает, что шпоры топ клуп? ахахаха

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