Данни Роуз призывает "Тоттенхэм" совершить качественные приобретения

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз считает, что его команда нуждается в качественных приобретениях.

В данный момент "шпоры" остаются единственной командой Премьер-Лиги, до сих пор не пригласившей ни одного новичка этим летом. Роузу грустно наблюдать бездействие своего клуба на фоне усиляющихся конкурентов.



"Я не говорю, что мы должны купить 10 игроков. Я был бы счастлив увидеть двух или трех — не игроков, чье имя ты ищешь в Google и думаешь: "Кто это такой?" Я имею ввиду хорошо известных игроков".



"При Харри Рэднаппе мы подписали Рафу Ван дер Ваарта. В такой момент ты думаешь: "Вау, как ему это удалось?" Именно такие приобретения нам нужны — но это лишь мое мнение".



"Трансферное окно открыто еще три недели, и когда смотришь на "Манчестер Сити", то думаешь: "Если бы окно закрылось сейчас, они были счастливы проделанной работой", — сообщил Роуз The Sun.