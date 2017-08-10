Тимоти Фосу-Менса арендован "Кристал Пэлас"

Тимоти Фосу-Менса Защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса присоединился к "Кристал Пэлас" на правах годичной аренды.

19-летний голландец, способный сыграть центрального защитника, правого защитника и центрального полузащитника, дебютировал за "красных дьяволов" в феврале 2016 — причем, на позиции левого защитника, вынужденно заменив Маркоса Рохо в матче против "Арсенала".

К настоящему моменту Фосу-Менса провел 21 матч за клуб с "Олд Траффорд" с учетом всех соревнований. А теперь Тимоти будет получать игровую практику у своего соотечественника Рональда Де Бура, который с недавних пор возглавляет "Пэлас", и с которым ему довелось поработать в академии "Аякса".

"Тимоти — игрок, который обладает отличной скоростью и невероятными физическими данными. Сегодня в футболе тебе требуются игроки с силой и скоростью, а он вдобавок способен сыграть в полузащите".

"Касательно нашей системы, я вижу его правым центральным защитником при схеме 4-3-3, но также он может сыграть крайнего защитника", — сообщил Де Бур.


Метки аренда, Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, трансферы, Фосу-Менса

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2017 18:35

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Последние комментарии:




  1. farot 10.08.2017 18:43 # farot
    Тимоти Сосу-у-Пенса перебрался в Лондон.
    Совпадение?Пользователь получил предупреждение

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  2. thespur 10.08.2017 18:42 # thespur
    топарик жуткий

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  3. staryi-eblan 10.08.2017 18:38 # staryi-eblan
    Во время углового, на Стэмфорд Бридж, на 83 минуте матча забьет Пенсам и сравняет счет 1:1

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