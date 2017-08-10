Клемент по-прежнему ожидает ухода Сигурдссона в "Эвертон"

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент заявил, что все еще ожидает перехода своего полузащитника Гульфи Сигурдссона в "Эвертон".

На текущей неделе в прессе появилась информация, что сделка оказалась под угрозой срыва из-за возникших разногласий двух клубов относительно стоимости 27-летнего игрока сборной Исландии. Однако Клемент по-прежнему ожидает расставания с Сигурдссоном, уверяя, что переговоры продолжаются.



"У нас нет договоренности ни с каким клубом насчет Гульфи. Переговоры продолжаются, но в данный момент компромисс не достигнут".



"Ситуация такова, что у нашего клуба есть своя оценка стоимости игрока, а у другого клуба — своя, и в данный момент они не совпадают".



"Однако я по-прежнему ожидаю, что в некоторый момент клубы договорятся. Я бы сказал, что достижение компромисса более чем вероятно. Это нормально в такого рода ситуациях", — цитирует Клемента официальный веб-сайт "лебедей".



Слова Клемента подтвердил и его коллега по тренерскому цеху Рональд Куман из "Эвертона".



"Я слышал кое-какие слухи, что сделка сорвалась. Это не так — мы все еще разговариваем. Это обычный процесс между продающим клубом и покупающим клубом. Мы близки и надеемся вскоре договориться", — цитирует Кумана Sky Sports.