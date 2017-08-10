"Вест Хэм" сделал предложение о покупке Карвалью

"Вест Хэм" предложил рекордную для своего клуба сумму в 30 миллионов евро (27.1 млн. фунтов) за опорного полузащитника "Спортинга" Вильяма Карвалью.

На текущей неделе португальская пресса сообщила об интересе "молотобойцев" к 25-летнему Карвалью. The Telegraph подтверждает эту информацию и рассказывает, что переговоры насчет трансфера Вильяма длятся уже более недели.



В данный момент представители "Вест Хэма" находятся в Лиссабоне и надеются вскоре оформить сделку — все стороны полны уверенности, что компромисс будет найден, несмотря на остающиеся разногласия относительно цены игрока.



Отметим, что за последние годы Вильяма регулярно сватали в клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал". По всей видимости, сейчас Карвалью окончательно понял, что ему пора покинуть родину и перебраться в более серьезную лигу.



Таким образом, Карвалью, агентом которого является Пере Гвардиола, брат главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, может стать очередным громким приобретением "Вест Хэма" после Джо Харта, Пабло Сабалеты, Марко Арнаутовича и Хавьера Эрнандеса.